Vzhledem k tomu, že toto populární opatření slíbila vláda ve svém programovém prohlášení, není pochyb o tom, že bude přijato. A protože schválení vyhlášky je jen na vládě, a ne na parlamentu, měli by se senioři i studenti výhod cestování zdarma dočkat ještě letos.

Jak ale Právu sdělil ministr dopravy v demisi Dan Ťok (za ANO), dopravcům bude ponechána možnost z bezplatného jízdného některé vlakové spoje vyloučit. „Při dopracovávání vyhlášky reflektujeme spoustu připomínek, které k našemu záměru vyslovili dopravci, aby šlo skutečně o férové opatření. V blízké době pak hotový návrh předložím ke schválení vládě,“ informoval ministr.

MD se v záměru poskytnout seniorům a studentům cestování zdarma inspirovalo příkladem Slovenska. Současně se ale chce vyhnout problémům, které to tam vyvolalo.

V SR upřednostněn státní dopravce

„Slováci najednou zjistili, že na to nemají dost vlaků, a museli si některé lokomotivy i vozy vypůjčit od Českých drah. Toho bychom se měli v ČR vyvarovat,“ zdůrazňuje Ťok, podle nějž to nějakou regulaci bude skutečně chtít.

Přepravu zdarma ve vlacích na Slovensku pro děti, žáky, studenty a seniory zavedla v listopadu 2014 tehdejší jednobarevná vláda Směru-SD premiéra Roberta Fica. V drtivé většině se to ale týkalo jen spojů státního dopravce Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK). Ten loni přepravil 72 miliónů pasažérů, z nichž plných 37 procent tvořili lidé s nárokem na jízdu zdarma. Ještě v roce 2013, tedy před spuštěním tohoto projektu, přitom ZSSK přepravila jen 44,28 miliónu pasažérů.

Spolu s dalšími dopravci se jednání na Ťokově ministerstvu o konečné podobě vyhlášky aktivně účastní i český soukromý vlakový dopravce RegioJet. „Ministerstvu společně poskytujeme aktivní odbornou podporu při navrhování toho, jak by celý systém měl v České republice fungovat,“ potvrdil v pátek Právu mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj.

„Jsme přesvědčeni, že MD společně s dopravci dojde k vyváženému řešení, které v Česku poskytne sociální výhodu jízdného zdarma všem zákazníkům z řad studentů či seniorů, pro které má být určeno, aniž by kohokoli diskriminovalo. Ať už z hlediska geografického, kdy na určité trase nejezdí vlakové spoje, nebo z hlediska výběru pouze určité skupiny spojů,“ uvedl Ondrůj.

Možností i obdoba senior pasu

V současné době je dopravcům v ČR kompenzováno státem z 25 procent zlevněné jízdné žáků a studentů, a senioři nepožívají ani této výhody. Aby mohli cestovat laciněji, musí si pořídit senior pas.

Podle předběžných úvah MD by i teď mělo jít o nějakou obdobu senior pasu. Studenti a senioři by dostali jakousi režijní jízdenku, za kterou by zaplatili určitou částku, a mohli by pak na ni cestovat stanovený počet kilometrů zdarma.

Dopravcům by však ztrátu z jízdného zdarma pro studenty a seniory kompenzoval stát už v plné výši.

Jak to nakonec přesně bude, zatím Ťok tají. „Nechci brát premiéru Babišovi, aby po schválení vyhlášky informoval o její podobě veřejnost sám,“ řekl Právu ministr dopravy.