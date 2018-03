Ve 13 halách bylo původně asi 13 tisíc prasat, firma zvířata postupně vozí na jatka masokombinátů v Písku, Plané nad Lužnicí a Příbrami.

„Všechno to jde na porážku. Ale nejdou na porážku předčasně. Jdou na plánovanou porážku, jsou vyzrálá a jdou v termínu,” řekl místopředseda představenstva Agpi Jan Čech. Na firemní farmu v Přílepově, kde také chová prasata, žádné z Letů nezamíří. Čech objasnil, že vepři z různých farem mají různé zdravotní statusy a nelze je svévolně mísit.

Stát by měl areál převzít do konce března, přesné datum zatím není stanoveno. Podle Čecha záleží na tom, kdy se uskuteční změna v katastru nemovitostí. „Od toho dne běží nějaké lhůty, do deseti dní je musíme vyzvat k převzetí,” vysvětlil. Peníze od státu za převod areálu, 450,8 miliónu Kč, by měla firma dostat do 30 dní od zanesení změny do katastru.

Agpi má asi 100 zaměstnanců, v Letech jich pracovalo devět. Společnost dala všem výpověď a nabídla jim jinou práci; dva pracovníky si nechává, ostatní nabídku nepřijali. Firma uvažuje, že chov obnoví jinde. „Čekáme, až přijdou peníze, protože do té doby není obchod dodělán. Jsou to úvahy, ale nebudeme o tom mluvit,” řekl Čech.

Odkup po 20 letech dohadů



Akcionáři Agpi na valné hromadě loni v prosinci schválili převod areálu na stát. Areál stojí v místě koncentračního tábora pro Romy. Areál vepřína o rozloze 7,1 hektaru se stavěl za komunismu od roku 1972. O vykoupení vepřína a vybudování důstojného pietního místa se mluvilo přes 20 let.

Kupujícím je Muzeum romské kultury. Proti usnesení valné hromady Agpi o převodu vepřína na stát ale podal žalobu ke Krajskému soudu v Českých Budějovicích jeden z malých akcionářů firmy. Také Ústavní soud přijal v lednu stížnost proti usnesení minulé vlády o odkupu vepřína.

Památník romského holokaustu v Letech u Písku by mohl obsahovat repliku původního baráku, stromovou alej nebo mohylu s křížem. Uvažuje se i o ponechání jednoho z objektů vepřína.