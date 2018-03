„Začínám z toho také být nepatrně - zdůrazňuji slovo nepatrně - nervózní,” řekl Zeman ve čtvrtek v TV Barrandov. Dodal, že se setkal s šéfem komunistů Vojtěchem Filipem a ten mu prý řekl, že už je po jednáních s ANO připravená smlouva o podpoře menšinové vlády.

„Nachyluje se čas, aby tady důvěra byla. Je tady několik variant a přišel čas to rozseknout,” poznamenal prezident. Zopakoval, že za ideální by považoval, aby Babiš měl domluvenou podporu do června.

Zeman se také vyjádřil ke kauze komunistického poslance Zdeňka Ondráčka, který byl politiky a také demonstracemi přinucen k rezignaci na funkci šéfa komise pro kontrolu GIBS. Ondráček podle něj udělal chybu, že se neomluvil. „Stačilo, aby pan Ondráček řekl jednu jedinou větu: Byl jsem mladý, byl jsem blbý, omlouvám se,” uvedl Zeman.

Podle něj argumenty pro svolání demonstrací, že je ohrožena demokracie, nejsou na místě, protože proběhly svobodné volby. „Demokracie není ohrožena, jsou ohroženy pozice těch, kteří prohráli,” uvedl Zeman.