Už loni v září se mělo začít stavět a příští rok se měla unikátní stavba za 60 miliónů korun otevřít jako dárek u příležitosti 115. výročí existence jabloneckého muzea. Jenže stále se nestaví a šance, že krystal bude do oslav jubilea hotový, je už minimální.

„Ač nerada, musím konstatovat, že se vidina splnění našeho několikaletého snu poněkud zamlžila,“ přiznala ředitelka Muzea skla a bižuterie Milada Valečková.

Do soutěže o to, kdo futuristický krystal v Jablonci postaví, se původně žádná stavební firma nepřihlásila. Muzeum muselo soutěž vyhlásit znovu a ani napodruhé to o moc lepší nebylo, objevil se jen jediný uchazeč. Ten tak ze soutěže vzešel jako vítěz.

Ústní dohoda



„Aktuální problém je v tom, že se nám s vítězem zakázky dosud nepodařilo uzavřít smlouvu o dílo, a to z důvodů na jeho straně,“ uvedla ředitelka. Muzeum má podle ní s vítězem pouze ústní dohodu, že firma převezme staveniště 20. března a že by stavba měla být v červnu 2019 hotová. „Avizovaný termín plánovaného otevření v roce 2019 by tak byl stále reálný,“ upozornila.

Podobu skleněného broušeného kamene vymyslel pro přístavbu muzea český designér Jakub Berdych. Zázemí v nové části muzea nalezne především unikátní expozice vánočních ozdob.

„Moje pojetí vychází ze skutečnosti, že vánoční ozdoby z Čech putovaly hlavně do zámoří. Proto v expozici nebudou chybět vitríny připomínající Manhattan nebo zaoceánský parník Titanic,“ plánuje designér. Muzeum má ve svých sbírkách šestnáct tisíc vánočních ozdob, téměř čtvrtinu z toho chce vystavit v nové expozici.