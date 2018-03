„Já opravdu nevnímám to, že by tohle mělo být něco špatného, protože my potřebujeme, aby se lidé cítili bezpečně a policie fungovala,“ řekl Filip. Policie je podle něj od toho, aby zasahovala a policisté by neměli mít dojem, že mají dělat něco jiného. „Že když bude zvolen někdo jiný, že jim to bude vyčítáno,“ dodal.

Uvedl také, že v centru Prahy byly mnohem dramatičtější zásahy, například při zasedání Mezinárodního měnového fondu.

Do čela Sněmovní komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) byl minulý týden zvolen komunistický poslanec Zdeněk Ondráček. Části Sněmovny vadí Ondráčkovo působení za socialismu, kdy jako člen pohotovostního policejního pluku zasahoval proti demonstrantům.

Podle zákonů jednali i nacisti



Podle předsedy KDU-ČSL Pavla Bělobrádka je rozdíl mezi legalitou, zda to bylo podle tehdejších zákonů, a legitimitou. „Že zasahovali podle zákonů, tím argumentovali i za války nacisté,“ prohlásil. Zásah policie je podle něj třeba, když demonstranti demolují majetek, hází dlažební kostky, ne když demonstrují proti nedemokratickému režimu.

Ondráčkovi prý nevyčítá, že sloužil u policie, měl by ale reflektovat, že zásah proti demonstrantům byl nelegitimní.

„Funguje tady hlasovací mašina ANO, SPD a KSČM,“ řekl Bělobrádek také ke zvolení Ondráčka. Ondráček dostal ve Sněmovně o jeden hlas víc, než bylo nutné ke zvolení. Volilo ho 79 poslanců, hlasů potřebných ke zvolení bylo 78.

Ondráčka podle Filipa KSČM vybralo kvůli jeho vysoké odbornosti a předchozím úspěchům „Byl pravidelně pozitivně hodnocen, povyšován. Kdo mohl z jiných stran postavit takového kandidáta? Nikdo,“ řekl.

„Že někdo po 28 letech nechce dovolit někomu, aby dělal svoji práci, to mi přijde horší než zakazování práce v minulosti,“ prohlásil Filip. Kritici prý nejsou demokraté, protesty proti zvolení Ondráčka označil za útok na Ústavu.

Podle Bělobrádka ale dnes Ondráčkovi nikdo nebrání, aby byl zvolen nebo aby kandidoval. „To je rozdíl, když moji rodiče nemohli studovat, protože neměli kádrový původ,“ dodal.