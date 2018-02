„Pro mě je nepřijatelné být ve vládě, která se bude jakkoli opírat o SPD. Jednoduše proto, že by nás nepodporovali jen tak a něco by za to chtěli. A mohli by za to chtít cokoli i v průběhu volebního období. Já se nechci dostat do pozice, kdy budu muset nějakým způsobem korigovat svoje názory nebo postupy podle toho, co chce fašistická strana,” uvedl Pelikán minulý týden v rozhovoru pro server Aktuálně.cz.

Levová Pelikánovi vyčítá, že si neuvědomuje „vážnost své funkce”. Měl by si podle ní být vědom blíže nespecifikovaných „následků svého jednání”.

Fašismus

Jde o ideologii spojující revoluční, aktivistickou politiku s mýtem záchrany a obnovy rasy či národa. Cílem je vytvoření diktatury a silného totalitního státu.



Poslankyně se v prohlášení, které formou otevřeného dopisu rozeslal do médií šéf hnutí SPD Tomio Okamura, zaštiťuje tím, že sama má židovské předky „kteří zažili okupaci a žili v Protektorátu Čechy a Morava”.

Tomio Okamura (vlevo) a Radim Fiala (oba SPD)

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Okamura a další z poslanců Miloslav Rozner čelí sami trestnímu oznámení v souvislosti se svými výroky o koncentračním táboře v Letech u Písku. Okamura o táboru tvrdil, že nebyl oplocený a byl v něm volný pohyb. Svá vyjádření následně částečně korigoval. Rozner pro změnu tábor označil za „neexistující pseudokoncentrák”.