„Jsem rád, že jsme schopni najít nějaké kompromisní řešení napříč politickým spektrem,” uvedl ve středu šéf Sněmovny Radek Vondráček (ANO).

Podle Vondráčka existuje předběžná dohoda, že poslanci přeloží kompromisní podobu novely v podobě pozměňovacího návrhu, přičemž lhůta na projednávání ve druhém čtení by měla být výrazně zkrácena. Teoreticky by podle Vondráčka mohlo na této schůzi proběhnout i závěrečné třetí čtení.

„Údaje o movitých věcech a o závazcích by se přesunuly do neveřejné části a u neuvolněných funkcionářů u menších obcí až do statutárních měst by se neveřejnými staly také údaje o příjmech a jiných majetkových výhodách,” popsal Vondráček změnu, na níž se shodla skupina tvořená poslanci i zástupci Svazu měst a obcí.

Komunální politici by tak zveřejňovali informace o příjmech, nemovitostech, cenných papírech a podílech ve firmách. Ti, kteří nepobírají za svou funkci peníze, by s výjimkou zastupitelů statutárních měst včetně Prahy nezveřejňovali údaje o příjmech a majetkových výhodách.

Na „majetkový striptýz” si stěžovali zastupitelé malých obcí. Panovala rovněž obava, že kvůli zákonu nebude chtít řada zastupitelů ani kandidovat.