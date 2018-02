Pane premiére, bude do prázdnin vláda s důvěrou?

Doufám, že ta vláda vznikne.

Že vznikne vláda na půdorysu ANO, ČSSD a budou ji tolerovat komunisté?

V této chvíli s námi chce vyjednávat o vládě jedině ČSSD. Nechce nás tolerovat, ale chce být ve vládě. Bavíme se o programu. S SPD a KSČM do vlády nechceme. Takže to je v tuto chvíli reálnější varianta. Měli jsme jednání se STAN, které bylo poprvé velice konkrétní – o programu. Měl jsem z toho dobrý pocit, až na tu podmínku, která je nesplnitelná (ve vládě nebude trestně stíhaná osoba – pozn. red.). Oni nás informovali, že budou mít ve Sněmovně jednání s dalšími demokratickými, já říkám tradičními stranami, a pokud by změnily názor, tak to je taky možnost, že by nás tolerovaly tyto strany za nějaké ústupky.

Video

Andrej Babiš o menšinové vládě a spolupráci s SPD

ČSSD stejně jako STAN trvají na tom, že ve vládě nesmí být trestně stíhaná osoba. Čekáte, že sociální demokraté od toho požadavku ustoupí? Že s vámi budou ve vládě, ve které budete vy jako trestně stíhaný premiér?

Nevím, je to na delegátech. Budou mít referendum. To si rozhodne 18 tisíc členů ČSSD. Předpokládám, že nové vedení s námi bude vyjednávat, něco vyjedná a potom si to půjde potvrdit nebo nepotvrdit na sjezd. Ta podmínka neúčasti trestně stíhané osoby – můžu jen zopakovat, že to je politická záležitost a že to není normální. Pokud s námi chce být ČSSD ve vládě, tak nemůže klást tuhle podmínku.

Takže ČSSD by podle vás měla tolerovat, že ve vládě budete.

Ano, určitě.

Která ministerstva by ČSSD dostala?

Nechci o tom mluvit, nebavili jsme se o ministerstvech. Potkáme se ve středu, definovali jsme devět okruhů, ČSSD nám dá nějaké jejich představy. Potom se domluvíme, jak budeme pokračovat.

Jak se vám jednalo s panem Zimolou a Hamáčkem? Jaký je rozdíl oproti starému vedení soc. dem. – panu Chovancovi a Zaorálkovi?

Jednalo se mi dobře. To jednání s panem Chovancem a Zaorálkem je poznamenáno historií našich vztahů, tím, že jsme spolu seděli ve vládě a že na sebe máme nějaký názor. Jde o tu zkušenost. Řídím se v životě pravidlem, že někdo vás může podvést dvakrát. Poprvé a naposledy. S panem Hamáčkem a Zimolou nemám žádnou zkušenost, pana Zimolu jsem snad viděl počtvrté v životě. Normálně jsme se bavili, nějaká ta chemie tam funguje dobře. Uvidíme, jak budou schopni s námi jednat, co se vyjedná a co řekne členská základna.

V ČSSD jsou různé skupiny, které možná mají zájem, aby nové vedení neuspělo Andrej Babiš

Co se stane, když se na něčem dohodnete a členská základna soc. dem. to shodí? Budete znovu jednat s SPD Tomia Okamury?

Musíme jednat s těmi, kteří s námi chtějí jednat. V ČSSD jsou různé skupiny, které možná mají zájem, aby toto nové vedení neuspělo. To se projevilo na sjezdu v jednotlivých vystoupeních. Pan Štěch, to je hlavní sobotkovec teďka, se snaží to bourat.

Video

Andrej Babiš o StB

Co se tedy stane, pokud to členská základna shodí?

Potom se nedá nic dělat, s ČSSD se nedomluvíme a budeme muset hledat jinde.

Je už úplně ze hry, že by SPD tolerovala vaši vládu?

Není. Dokončili jsme jednání expertů. Ten hlavní problém je se zákonem o referendu. Není to pro nás priorita, jednali jsme o tom proto, že to chtěla SPD. Nechceme, aby se četl návrh SPD, ve kterém je možnost hlasovat o členství v EU nebo NATO. Chceme, aby to SPD předělala a přišla s nějakým jiným návrhem.

Opravte mě, jestli se pletu – ale nedala k tomu návrhu vaše vláda neutrální stanovisko?

Dala.

Proč jste to tedy rovnou nezamítli, když teď chcete, aby to SPD předělala?

Nechtěli jsme dát negativní stanovisko. To by nemělo smysl, když jsme vyjednávali s SPD. Proto jsme dali neutrální. Samozřejmě o tom rozhoduje Sněmovna.

Menšinová vláda je už úplně ze hry?

Ne, je to preferovaná varianta.

Pořád je to preferovaná varianta?

Pro mě nejlepší.

Lepší než koalice s ČSSD?

Samozřejmě. Ale ČSSD řekla, že nechce tolerovat, ale že chce do vlády. Pokud by změnila názor, tak tím líp.

Starostové by vás tolerovat mohli?

Byla tam konkrétní debata o zákonech. Říkají, že nechtějí dopustit, abychom se domluvili s SPD a KSČM, a proto změnili názor a jednají s námi. Ale mají tam tu podmínku, která je problém.

Proč tolik odmítáte ustoupit? Proč trváte na tom, že musíte být ve vládě?

Protože pravda je na mé straně a je to politická záležitost. Několikrát jsem řekl, že to trestní stíhání je na objednávku. Všichni voliči věděli, že jsem lídr, že kandiduji na premiéra. A už vidí, že ta vláda funguje jinak.

Třeba tak, že ministr zdravotnictví se zbavuje ředitelů nemocnic, ačkoli vaše vláda nemá důvěru. Je to v pořádku?

Bojujeme proti korupci a netransparentnosti. Já osobně jsem podepsal trestní oznámení na pana Němečka. My to zdokumentujeme. Zdravotnictví nikdo nikdy neřídil. Každý říká, že se tam dá ušetřit 20–30 procent.

Kde je hranice toho, co by vláda bez důvěry neměla dělat?

Jsme protikorupční hnutí a chceme efektivitu. Určitě nebudeme sahat na státní zástupce, nebudeme privatizovat, nebudeme nic prodávat.

Nespolupracoval jsem. Nikdy. Tak už si to zapamatujte Andrej Babiš

Řekl jste, že se kvůli StB budete soudit celý život. Už víte, koho budete žalovat?

Připravuje se to, nechceme to dopředu říct, aby se na nás nepřipravili. Odvoláme se a budu se soudit. Podívejte se, proti Babišovi je vedena cílená kampaň (ukazuje článek z novin). Doporučuju, přečtěte si to. A teď je tady komentář: U soudu s Petrem Cibulkou prezident Havel pravil, že seznamy jsou dílem obratných dezinformátorů z řad StB. A v knize Prosím stručně pan prezident Havel například píše: Pokud vím, tak o nejdůležitějších agentech StB žádné záznamy nezbyly.“

Odkud to je, ten komentář, co jste četl? Z Lidových novin?

No samozřejmě.

Které vlastníte...

No jasně. Tak se jich zeptejte, jestli to ovlivňuju. To napsal skutečný chartista, který pracoval v té kotelně. A pracoval pro Václava Havla. Nespolupracoval jsem. Nikdy. Tak už si to zapamatujte a zkuste číst ty objektivní věci.