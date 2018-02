„Na jeho (Babišovu) otázku, zda s ním chceme jít do vlády, jsme řekli ano. Jsme ochotni spolupracovat na vládní úrovni. Nyní neřešíme personálie, ale programovou shodu,” řekl po jednání předseda ČSSD Jan Hamáček.

Dodal, že ale stále platí usnesení nedělního sjezdu o tom, že účast trestně stíhané osoby, tedy Andreje Babiše ve vládě, je zásadní problém. Platí i to, že vládní spolupráci si nedovedou představit s SPD.

ČSSD chce nastartovat stavbu bytů



„Jsem rád, že jsme si nezavřeli vrátka k dalšímu jednání,” komentoval schůzku první místopředseda ČSSD Jiří Zimola.

Sociální demokraté si nyní vytyčili devět okruhů, o kterých budou s hnutím ANOo hned další týden. Je to reakce především na programové prohlášení, které Babišova vláda vytvořila.

Prioritami pro sociální demokraty jsou podle Hamáčka zvýšení životní úrovně občanů, růst mezd a platů nebo problematika exekutorů. Chtějí se zaměřit na progresivní zdanění i sektorovou daň.

Předseda ČSSD Jan Hamáček (vpravo) a místopředseda Jiří Zimola.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

„Sociální demokracie bude prosazovat, aby se propláceli první tři dny nemoci. Vláda musí řešit bytovou situaci. Stojíme například o to, aby se nastartovala masivní výstavba družstevních a nájemních bytů. Velké firmy a podniky, které mají vysoce nadprůměrné zisky v naši zemi nebo si nárokují státní pobídky, by se měly více podílet na rozvoji naší země. Získané prostředky investujeme do výstavby a modernizace České republiky,“ představil některé programové priority sociální demokracie Hamáček.

„Na žádnou z těch oblastí nepadlo ze strany hnutí ANO jasné ne, všechna témata jsou k jednání,” dodal.

V mnoha z těchto otázek se rýsuje shoda i s KSČM. „Očekávám, že ČSSD začne jednat, aby pomohli projednávat ty typicky levicové projekty, ať už jde o růst minimální mzdy, nebo naplnění státního fondu rozvoje bydlení. Vidím tady posílenou pozici, pokud by ČSSD začala vyjednávat programové věci,” komentoval jednání předseda komunistů Vojtěch Filip. [celá zpráva]