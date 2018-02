Češi jsou vůči EU skeptičtí, ale opustit ji nechtějí

Češi by z Evropské unie nevystoupili, ve střední Evropě jsou však největšími euroskeptiky, ukázal průzkum, který ve středu představil think tank Europeum. Pro setrvání v EU by podle studie hlasovalo 54 procent Čechů. Nejsilnější podporu má členství u důchodců a mladých lidí.