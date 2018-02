Rozkol panuje také mezi patnáctičlenným klubem poslanců a pětadvacetihlavým klubem senátorů. Zatímco v tom prvním převládá názor, že by ČSSD měla pomoci hnutí ANO získat důvěru pro Babišovu vládu, senátoři spíše chtějí zůstat v opozici.

Svůj postoj vysvětlil nedávno Jan Chvojka: „V opozici jsem jako předseda poslaneckého klubu nabyl dojmu, že možná bude lepší být ve vládě. Protože patnáctičlenný poslanecký klub, jeden z mnoha malých klubů, spíše program prosadí jako část vládní koalice než jako opozice.“

Válka se vede v zákulisním vyjednávání o novém vedení. „Pokud se soc. dem. bude tvářit, že krizovým manažerem je Milan Chovanec, tak opravdu zvážím co dál. Nechci to předjímat. Jen vysílám signál, jaký mám názor. Budu se rozhodovat svobodně,“ řekl Právu pardubický hejtman Martin Netolický na dotaz, zda by zvážil i případný odchod z ČSSD.

„Nejrůznější zákulisní vyjednávači a šíbři mají tendenci zjišťovat podporu. Já jsem přesvědčen, že tak sjezd probíhat nemá. Delegáti by měli rozhodnout o dalším směrování, aniž by poslouchali zákulisní hráče,“ dodal Netolický, který se na sjezdu uchází o funkci místopředsedy.

Nechci se koukat na to, jak jdeme do kopru. Jaroslav Foldyna

Zatímco pardubický hejtman těžko skousne za předsedu Chovance, ústecký poslanec a kandidát na místopředsedu Jaroslav Foldyna má obavy z podporovatelů Jana Hamáčka, který kandiduje na předsedu a podporuje vstup ČSSD do vlády.

Foldynovi, který by přitom také soc. dem. rád viděl ve vládě, se nelíbí zejména pražská ČSSD. Ani on nevyloučil případný odchod ze strany.

„Nechci se koukat na to, jak jdeme do kopru. Sám sebe se ptám, co já bych tam dělal, pokud by vyhrálo pražské křídlo. Nebo budeme dál pokračovat v politice, kterou voliči odmítli?“ řekl Foldyna Právu. Výhrůžky o odchodu kolují i v Senátu a také z opačného křídla, než do jakého se řadí Foldyna.

„Aby práce měla smysl, je potřeba zvolit rozumné vedení, věrohodné lidi, kteří se budou jako sociální demokraté chovat, a ne jako nacionální populisté. To je pro řadu lidí důležité i v otázce, zda vůbec v soc. dem. zůstanou. Já bych zatím nepředjímal, co se stane,“ řekl Právu senátor Jiří Dienstbier.

Respektujme většinu, vybízí hejtmanka

„Jednoznačně si myslím, že bychom měli zůstat v opozici, postavit se na nohy, vybudovat odborné zázemí a soustředit se na programové poselství. Pokud někteří mají pocit, že bychom se v opozici ztratili, tak pokud jsou naši politici tak slabí, že by neustáli opoziční roli, tak by neustáli ani tu vládní,“ dodal senátor. Stejný názor zastává i většina klubu v horní parlamentní komoře.

„V senátorském klubu jsme od počátku toho názoru, že bychom měli jít do opozice a neúčastnit se vlády s Andrejem Babišem. Je to většinový názor klubu,“ řekl Právu senátor Jaromír Strnad. Osobně však prý neuvažuje o odchodu z ČSSD, i kdyby sjezd odhlasoval jiný postoj, než jaký zaujímá sám.

Podle Radima Hejduka, šéfa oranžové odnože Idealisté, který kandiduje na místopředsedu ČSSD, by se neměli kolegové podvolovat hysterii. „Vím, že pár lidí o odchodu uvažuje. Ale já bych se rozhodoval až v momentě, kdy bych viděl, že je to nenávratně jinde, než bych chtěl. Taková situace nenastala a domnívám se, že je to předčasné,“ řekl Právu.

Stejné postoje



Stejný postoj zaujala i řada dalších politiků. Odtržení od ČSSD odmítla platforma Zachraňme ČSSD. Stejně tak i jihočeská hejtmana Ivana Stráská, která stojí za kandidátem na předsedu Jiřím Zimolou.

„Situace soc. dem. určitě vážná je. Nicméně sjezd chápu jako možnost najít cestu z krize, najít osobnosti, které povedou ČSSD ke konsolidaci. Jako demokrat chci respektovat rozhodnutí většiny. Odchod je to poslední,“ napsala Právu. Nové vedení nevypudí ze strany ani senátora Hassana Meziana.

„Já nejsem soc. demokrat kvůli personálním důvodům, ale z ideových důvodů – protože věřím, že řešení této země je sociálnědemokratické. Nepovažuji sjezd za mezník řešení celé situace. Jestli sjezd nebude mít sebereflexi, že se strana vzdaluje od lidí, tak z toho budu smutný. Ale nepřemýšlím o tom, že bych z ČSSD odešel,“ řekl Právu.