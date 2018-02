Kandidujete na předsedu ČSSD s názorem, že by se strana měla dohodnout na koalici s ANO Andreje Babiše. Ten však řekl, že když se nedohodne s ČSSD, má jako zadní vrátka SPD. To vám nevadí?

Nejsme rozhodnuti, jaká bude pozice soc. dem. Nechal bych to na sjezdu. Mně by se líbilo, kdyby o tom rozhodli všichni členové v referendu. Ono se může stát, že žádné řešení nebude pro ČSSD dobré.

Nemám věšteckou kouli a dovedu si představit, jak za čtyři roky vystoupí jiní kritici, kteří řeknou, že jsme se zachovali špatně. Je to Sophiina volba. Ale Andrej Babiš by si musel uvědomovat, že jsme partneři, nikoliv podřízení.

Na koaliční úrovni, byť jedna strana má deset ministrů a druhá jen čtyři nebo pět, to nesmí být tak, že jedna strana bude přehlasovávána. Pokud by to tak mělo být, tak budu první, kdo zavelí k odchodu do opozice. Buď si Andrej Babiš uvědomí, že koaliční partneři si musí být rovni a musí se respektovat, nebo ať si koalici postaví, s kým chce.

Říkáte, že vám nevadí trestní stíhání premiéra Babiše. Popíráte tím předvolební slib strany. Neznechutíte zbytek voličů ČSSD?

To nebyl můj osobní slib. Já se vyjadřuji sám za sebe, nejsem zvolen do žádné funkce. Je poctivé vyjádřit se skrze média o téhle důležité věci, aby i delegáti na sjezdu měli jasno.

Zastávám presumpci neviny a pohlížím na člověka, který dosud nebyl pravomocně odsouzen, jako na nevinného. Tím nechci snižovat odpovědnost hnutí ANO, koho bude nominovat na tento významný post. Je něco jiného, když je v pozici obviněného Martin Půta jako liberecký hejtman, a něco jiného, když je to Andrej Babiš jako předseda vlády, který zastupuje zemi i v zahraničí.

Nepodílela by se ČSSD takovým krokem na snížení politické kultury? Že by zkrátka dveře i na nejvyšší posty byly otevřeny obviněným lidem?

V demokracii a svobodné zemi by morálním statusem mělo být ctění presumpce neviny. Já si nemyslím, že policie pracuje na politickou objednávku ve snaze kohokoliv zlikvidovat, ale dokud člověk není s definitivní platností odsouzen, tak já se na něj i po všech kauzách chci dívat jako na člověka nevinného.

Vadilo by vám, pokud by se vláda ANO a ČSSD opírala o SPD?

Okamurova SPD mi skutečně vadí. I když mě někteří kolegové varovali, ať se nevymezuji vůči SPD, tak já se budu vymezovat. SPD mi zkrátka vadí, vadí mi nejasné zákulisí a financování tohoto hnutí, vadí mi, že svou propagandu postavili na lžích a strašení lidí. Podobně, jako kdybyste přišla k lékaři, on vás vyděsil, že máte rakovinu, začal vás léčit, ačkoliv byste byla úplně zdravá. Takhle se chová hnutí Tomia Okamury.

S hnutím ANO by ČSSD většinu poslanců nesložila. Kdo by měl být třetím partnerem?

Podle mého názoru by se koalice mohla složit na podobném půdoryse, jako ta minulá. Tedy KDU-ČSL.

Chtěl byste osobně sedět ve vládě?

Nekandiduji proto, abych seděl ve vládě. Dokonce si myslím, že by ČSSD mohli zastupovat různí odborníci, lidé se soc. dem. smýšlením. Namátkou připomínám bývalého ministra zahraničí Jana Kohouta, bývalou ministryni spravedlnosti Marii Benešovou nebo senátora Radko Martínka. Nevím, zda by ale měli zájem.

Donedávna jste tvrdil, že dokud neuzavře policie vyšetřování kauzy vaší chalupy na Lipně, nebudete kandidovat ani na post šéfa ČSSD.

Já jsem ve svém případě ctil presumpci viny, když se rozpadla koalice v jižních Čechách a já jsem byl nařčen z vykonstruované kauzy a vyvádění prostředků ze zdravotnictví na stavbu mé rekreační nemovitosti. Pochopitelně to byl obrovský nesmysl s cílem mě politicky eliminovat.

Přesto jsem uznal svou politickou chybu a na funkci hejtmana jsem dobrovolně rezignoval. To, že mám sám na sebe vyšší nároky, ještě neznamená, že to nutně očekávám od každého. Já se nechci Andreje Babiše zastávat, ale je právem vítěze voleb navrhnout svého reprezentanta na premiéra a je to také jeho plnou odpovědností.

Nakonec se o post předsedy ČSSD ucházíte, protože máte informace, že policie vaši kauzu uzavřela. Jak to víte?

Dostal jsem od krajského úřadu Jihočeského kraje oficiální sdělení, že byl kontaktován policií s tím, že jsme já a kolega Jaromír Slíva (krajský zastupitel) podle policie mohli údajně dopustit přestupku, protože jsme při hlasování o odměnách manažerů neoznámili svou „podjatost“ nebo obchodní vztah s panem Bláhou (manažer JČ nemocnic, který pomáhal Zimolovi se stavbou chalupy).

Policie si ani tím přestupkem není jistá, proto se obrátila na krajský úřad, aby to nechal prošetřit obcí s rozšířenou působností, která jediná to může posoudit. To lze, ale i kdyby se takový skutek stal, tak je promlčen. Z toho dedukuji, že policie buď mohla celou kauzu odložit, nebo zahájit trestní stíhání, nebo se domnívá, že mohlo dojít k přestupku. Z toho dedukuji, že policie dospěla k ukončení vyšetřování.

Nejde jen o to, jestli byl spáchán trestný čin. Vyplácet roční sedmimiliónový plat manažerovi ve zdravotnictví, kde jsou běžné platy podhodnoceny, není moc v souladu s politikou ČSSD, nebo ano?

Kdo chce, ten si to vysvětlit nenechá. Mediální nálepka se hojí dost složitě. Ale opakovaně prohlašuji, že odměny manažerů v jihočeských nemocnicích nebyly ani nízké, ani vysoké. Byly zasloužené, protože svým majetkem ručili za práci, kterou odváděli. Díky nim jsou jihočeské nemocnice výkladní skříní českého zdravotnictví.

Řekl jste, že ČSSD potřebuje lídra vítězného typu. Za něj označujete sám sebe a je pravda, že v roce 2016 jste v krajských volbách porazil hnutí ANO takřka o pět procent. Vnitrostranicky takový vítěz ale nejste, na předsedu máte jednu nominaci, a to z vašeho kraje.

Protože jsem o nominace nežádal. Bezpodmínečně po volbách do Sněmovny mě kontaktovala řada lidí z celé republiky, abych na předsedu kandidoval.

V té době jsem byl jednak prověřován policií a za druhé jsem si uvědomoval, že jsem výrazným představitelem nějakého názorového proudu, otevřeně jsem se hlásil k Miloši Zemanovi, kritizoval bývalé vedení, že ostrakizováním Andreje Babiše mu přihrávají další politické body. Uvědomoval jsem si, že to může být můj handicap, jestliže chceme stranu sjednotit. Proto jsem nominace odmítal.

Sám tedy naznačujete, že nebudete spojovatelem proudů.

To je otázka. To, že jsem někým vnímán jako představitel názorového proudu, neznamená, že nemohu projevit dostatečnou míru ochoty komunikovat a spolupracovat. Vždy jsem byl schopen přijímat různé názory a kompromisně rozhodovat. Nabízím komunikaci, otevřené oči i uši. Ale očekávám z druhé strany totéž.

Prezident Miloš Zeman přijede na sjezd ČSSD. Pomůže ve volbě svým příznivcům, mezi které patříte?

Rozhodně nečekám od Miloše Zemana, že by tam jel jakéhokoliv kandidáta podporovat. To, jak mohou někteří delegáti v kladném či záporném slova smyslu být přítomností a projevem pana prezidenta ovlivněni, to nechávám na něm, to já posoudit neumím.

Jste zakladatelem platformy Zachraňme ČSSD, jejíž hlavním programovým bodem je podpora Miloše Zemana. Nebyla to strategie před sjezdem, abyste se mu zavděčil?

Je to neformální diskusní platforma, jejímž jediným cílem bylo zachránit soc. dem. Nikoliv zachránit Miloše Zemana na Hradě. Jsou to dvě věci, které se seběhly časově, ale obsahově spolu nesouvisely. To, že jsme se v platformě sešli jako signatáři coby lidé, kteří se kladně vyjadřují k Miloši Zemanovi, byla víceméně náhoda.

Koho byste chtěl kromě sebe vidět ve vedení? Na šéfa kandiduje i Jan Hamáček, na místopředsedy asi tři desítky lidí.

Uznáte, že jmenovat konkrétní lidi by pro ně mohlo být polibkem smrti. Byl bych rád, aby vedení soc. dem. bylo pestrobarevné ve smyslu názorů i složení, co se profesních záležitostí týká. Je to vedení na jeden rok, kdy nás čekají komunální volby. Byl bych rád, aby tam více byli lidé, kteří mají znalost komunálu. Starostové, primátoři, hejtmani.

Vymezil jste se proti kandidatuře Milana Chovance na předsedu. Co byste udělal, pokud by vyhrál on?

Vnímám ho jako kolegu z ČSSD. To, že se vyjadřuji odmítavě k jeho kandidatuře do vedení, je dáno tím, že si dobře pamatuji jeho povolební slova, že jeho ambicí je dovést stranu k mimořádnému sjezdu. To jsem chválil a řekl jsem mu, že proti němu nikdy nebudu vystupovat a vybízet ho, aby funkci složil okamžitě. Ale také jsem od něj slyšel, že nebude kandidovat. Proto mě teď mrzí, že nyní říká, že jedině on je záchrana soc. dem. Pokud by byl zvolen, tak je to svobodná vůle delegátů sjezdu a potažmo asi i širší členské základny a budu se snažit nově zvolenému vedení pomáhat.

Nebudou delegáti hlasovat spíš podle zákulisních dohod než svobodné vůle?

Tak to je, nejen u soc. dem., vždycky to tak bylo a troufám si říci, že je to tak u všech politických stran, asi s výjimkou hnutí ANO, protože tam se pracuje podle jiného povelu. Ale chci věřit, že delegáti sjezdu nebudou v době, kdy ČSSD je těsně u propasti, manipulováni dirigenty zpovzdálí a uvědomí si svou odpovědnost. Hraje se o samou existenci ČSSD.

Budete kandidovat na místopředsedu, pokud nezískáte post předsedy?

Ještě nejsem rozhodnutý.

Všichni kandidáti do vedení ČSSD hlásí, že chtějí mluvit s lidmi. O některých však nevím, co chtějí lidem říkat. Co vy?

Připomněl bych jihočeské desatero, kam jsme s kolegy z vedení kraje dali konkrétní body, co bychom chtěli dělat. My jsme v posledních letech nevěděli, kdo jsou naši voliči. Jak jsme s nimi pak mohli mluvit a přinášet témata, která je budou zajímat? Městští liberálové budou lpět na jiných věcech než venkovští lidé. My se vzdálili každodennímu životu lidí. Já s nimi mluvím.

Žiju v malé vesnici, semtam si dojdu s chlapy do hospody. My jim dva měsíce před volbami slibujeme konec levné práce, a přitom jsme byli čtyři roky ve vládě.

Upínáme se na evropský trend zakázat kouření v restauracích. Jako nekuřák můžu být šťastný, ale také musím vnímat ten život, kde nejposlednější venkovská hospoda tím trpí a hospodský ji zavře.

Bereme lidem iluze o inkluzivním vzdělávání, které si jako sociální experiment vymyslíme a násilím prosadíme, ale neptáme se obyčejných kantorů. Já jsem z učitelského prostředí vzešel, mluvím s učiteli, jaké trable jim to přináší a nakonec i škodí samotným postiženým dětem. My přinášíme lidem dobro, o které nemají zájem.