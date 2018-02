„Myšlenka vzešla z Vysočiny,“ ujistil vysočinský předseda TOP 09 Jiří Blažek, že nominace Navrátila nemá charakter pražských hrátek. A jak se Právo dozvědělo přímo v Třebíči, rodáka Navrátila tu skutečně mají za místního, před šesti lety ho tu zařadili mezi držitele Ceny města. Spojují si ho s obrázkem rozesmátého otužilce v nezbytných kraťasech a se psy.

„Je tu patronem oblíbeného Festivalu 2–3–4 herců, letos bude opět v jednom představení účinkovat. Jezdí sem ale také soukromě, je tu populární,“ potvrdila i šéfka třebíčského kulturního střediska Jaromíra Hanáčková.

Navrátil je dlouhodobě podporovatelem TOP 09, v prezidentské volbě podpořil Pavla Fischera. Ani to by mu ale ve výrazně levicově orientovaném regionu nemuselo být v případě senátních voleb k tíži – v horní komoře totiž mělo Třebíčsko vyjma nyní dosluhujícího Františka Bublana samé pravicové politiky.

Vystřídali se tu postupně bývalý starosta Pavel Heřman (bezp. za DEU), současný starosta Pavel Janata (KDU-ČSL) a exstarosta Dukovan Vítězslav Jonáš (ODS).

Bublan neobhajuje

František Bublan (nez. za ČSSD), který byl senátorem za Třebíčsko od roku 2012, post obhajovat nebude. Potvrdila to členka předsednictva krajského výkonného výboru ČSSD Jana Fialová. Kým chtějí sociální demokraté Bublana nahradit, o tom by měla do měsíce rozhodnout okresní konference. „Bude to žena,“ dodala Fialová.

Ze jmen, která by mohla vstoupit do podzimního klání o senátorské křeslo za Třebíč, nejsilněji rezonuje jméno úspěšné starostky Koněšína Hany Žákové (nez.). Té již přislíbili podporu z hnutí STAN, jak potvrdil jeho krajský předseda Lukáš Vlček.

Že by Navrátila podpořily další strany jako společného kandidáta, tedy ODS a lidovci, je zatím takříkajíc ve hře. Podle sdělení krajského předsedy ODS a senátora Miloše Vystrčila by občanští demokraté měli rozhodnout o tom, zda budou či nebudou stavět vlastního kandidáta, nejpozději do konce března. „O kandidatuře pana Navrátila informováni jsme,“ potvrdil Vystrčil.

Jasné slovo zatím neřekli ještě ani lidovci. O nějakých jménech se uvnitř strany sice mluví, ale nic není definitivního. O podpoře Navrátila se prý zatím nejednalo. „Nominační konferenci máme 24. února,“ odkázal krajský tajemník KDU-ČSL Josef Herbrych.