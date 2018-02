„Pro české pacientky je typické, že se snaží s nemocí bojovat samy. Tváří se statečně, aby ušetřily rodinu, jenže to je cesta do pekel. Žena se pak najednou úplně zhroutí,“ uvedla Jana Drexlerová, ředitelka neziskové organizace Mamma HELP (MH), která bezplatně pomáhá ženám s rakovinou prsu a jejich blízkým již téměř devatenáct let.

Podle ní je důležité, aby se žena nebránila promluvit si o své nemoci i s rodinou nebo partnerem a sdílela své pocity. „Většina žen přichází k nám do poradny sama, bez partnera nebo rodiny. Jenže jejich podpora je důležitá,“ dodala ředitelka.

Mamma HELP proto nyní ve spolupráci s agenturou Young & Rubicam vytvořila nový spot, jenž bude k vidění v televizi, na internetu nebo v nemocnicích, v němž se snaží přiblížit svou práci a ukázat, že diagnóza rakoviny prsu zasáhne celou rodinu, nejenom samotnou ženu.

„Hlavní postavou nového spotu je záměrně partner nemocné ženy, protože její onemocnění dopadá na celou rodinu. A i v takové situaci umí naše organizace poradit a pomoci,“ upřesnila Drexlerová.

Chystá se pro ně speciální pivo

Součástí kampaně by mělo být i speciální nealkoholické pivo, které vzniká ve spolupráci s žateckým pivovarem. Od března by mělo být distribuováno do všech onkologických center v Česku a pacientky jej budou dostávat zdarma. „Ženy, které podstupují chemoterapii, mají jiné chuťové vnímání, proto bude pivo přislazované,“ vysvětlila Iva Pšeničková z agentury Young & Rubicam.

MH centra nabízejí pacientkám a jejich blízkým odbornou psychologickou pomoc, ale také šanci promluvit si s proškolenými terapeutkami z řad žen, jež si samy prošly léčbou karcinomu prsu. Celkem jich je čtyřiapadesát.

„Díky osobní zkušenosti s nemocí dokážou projevit velkou míru empatie,“ zdůraznila ředitelka organizace MH, která nabízí své poradenství v osmi pobočkách po celém Česku. Terapeutky jsou také k dispozici každý pracovní den na telefonu nebo e-mailu.

Vyrovnat se s rakovinou prsu musela před zhruba dvěma lety i šestašedesátiletá Serafina Lavová. Mluvit o své nemoci byl pro ni velký problém, nechtěla se o tom bavit se svým manželem ani s dcerou. Nakonec jí pomohly až návštěvy mamma centra, kam ji jako jednu z mála doprovázel i partner.

Čím dál mladší

„Až díky setkání s terapeutkou jsem byla schopna si otevřeně povídat o tom, co cítím a jak mi je. Manžel byl také rád a měl šanci trochu více pochopit, co prožívám,“ řekla Právu Lavová.

V Česku se ročně s nádorem prsu začíná léčit kolem sedmi tisíc nových pacientek. Během posledních třech let zaznamenaly pobočky organizace MH přes šest tisíc návštěv ročně.

Podle Drexlerové se zvyšuje výskyt tohoto onemocnění u mladších ročníků, podle údajů národního onkologického registru jde ročně o sto třicet žen do pětatřiceti let. Často jsou to maminky malých dětí.

Před rokem proto pro ně MH otevřel v Praze také specializovanou poradnu. Další by měla začít fungovat také v Českých Budějovicích a později i v ostatních šesti MH centrech v republice. „Připravujeme i pohádkovou knížku pro děti, která by jim pomohla zvládnout a pochopit situaci, když maminka onemocní,“ uzavřela Drexlerová.