Například podél dálnice D5 mezi Prahou a Plzní teď rozptylují pozornost řidičů reklamní zařízení propagující laciné cestování se západním expresem Českých drah (ČD).

Jak Právu v pátek potvrdil mluvčí ČD Radek Joklík, jde skutečně o novou reklamu, umístěnou na tabulích společnosti BigBoard.

„Je to aktuálně běžící kampaň, a než byla spuštěna, vyžádali jsme si od BigBoardu dobrozdání, že tyto billboardy jsou provozovány v souladu se zákonem,“ sdělil Joklík.

Mluvčí navíc připustil, že zejména v ochranném pásmu dálnice D1 lze nadále objevit billboardy ze starší reklamní kampaně ČD, které skutečně zákon porušují.

Za šnečí tempo pokuty nepadají

„V tomto případě jde o reklamní zařízení, která patřila společnosti Railreklam, v níž měly České dráhy podíl. Řídicí výbor ČD loni v prosinci rozhodl, že tento podíl bude prodán Expirii, dceřiné firmě BigBoardu. Současně si dal podmínku, že do konce ledna bude od dálnic odstraněna polovina a do konce února pak i zbytek billboardů, které Railreklam provozovala,“ ujišťuje Joklík.

Ministerstvo dopravy, které plní úlohu správního silničního orgánu, vydalo zatím jen sedm desítek rozhodnutí o odstranění billboardů. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na základě tohoto pokynu zlikvidovalo do poloviny ledna 34 reklamních zařízení a majitelé billboardů jich sami odstranili dalších 120.

Důvodem, proč reklamní společnosti po původně odmítavém stanovisku přistoupily v prosinci na to, že budou billboardy samy odstraňovat, je podle prezidenta Svazu provozovatelů venkovní reklamy Marka Pavlase snaha zamezit nešetrné a nákladné demontáži ze strany ŘSD a zároveň vyjít vstříc ministerstvu dopravy.

Faktem ale je, že termín stanovený zákonem dodržen nebyl. Ministerstvo dopravy přesto naplnění zákona nijak razantně nevymáhá.

Jinak v případě reklamních tabulí u silnic první třídy hodlá postupovat Olomoucký kraj. „Vlastníci reklamních zařízení na naše výzvy k jejich odstranění reagují, takže jsme zatím k sankcím přistoupit nemuseli. Pokud by ale výzvu neuposlechli a poutač neprodleně neodstranili, hrozila by jim pokuta až 200 tisíc korun a v případě vlastníka pozemku až 300 tisíc korun,“ sdělil médiím zástupce vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství tohoto kraje František Pětruška.

Ministerstvo dopravy přitom dosud tvrdilo, že pokuty nelze uplatnit, protože novela zákona z roku 2012 o provozu na pozemních komunikacích, která uložila billboardy z ochranných pásem dálnic a jedniček do loňského 1. září odstranit, žádné sankce nestanovila.

Na dotaz Práva, jak to tedy s možností pokut vlastně je, odpověděl v pátek mluvčí MD Zdeněk Neusar: „V této novele sankce skutečně uvedeny nejsou. Přesto by bylo možné uplatnit vůči vlastníkům reklamních zařízení postih za nerespektování zákona. O této možnosti jsme diskutovali, otázka ovšem je, zda to v praxi využít.“

Snaha ušetřit státu náklady

Podle ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO) je pro stát výhodnější, když se o likvidaci billboardů postarají sami vlastníci, byť to jde pomalu. ŘSD ušetří finanční prostředky za likvidaci nelegálních billboardů, které se pohybují mezi dvaceti až padesáti tisíci korun za každý. Následně to sice má ŘSD vymáhat od vlastníků billboardů, to je ale zdlouhavý proces.

V zájmu státu tedy je, aby sami provozovatelé reklamy billboardy odstranili na své náklady. Potrvá to ovšem i několik let.

Ťok připouští, že to jde opravdu pomalu. „V ochranném pásmu dálnic bylo v září 1313 billboardů a toto číslo se postupně snižuje. Vlastníci reklamních zařízení se snaží hrát o čas, protože proti odstraňování billboardů je podána stížnost k Ústavnímu soudu. Chápu, proč to dělají, ale nemohu tuto hru akceptovat,“ zdůrazňuje ministr dopravy.

Nabízí se tedy otázka, proč nepřistoupit k razantním pokutám.