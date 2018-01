„Téměř vůbec nic," odpověděl Babiš stručně na otázku, co má společného se Zemanem. Na doplňující otázku, zda si spolu rozumějí a proč ho ministerský předseda podporoval při prezidentské volbě, Babiš odpověděl: „Poslouchejte, je to můj prezident. Podporoval jsem ho. Nemáme sice vždycky stejný názor, ale on mě také podporoval."

V rozhovoru uvedl, že je proti prezidentovi vedena kampaň. „Jeho problém spočívá v tom, že vy, západní novináři, kopírujete všechny hlouposti, které napíšou jeho nepřátelé. Je proti němu vedena kampaň. Ale i já jsem ho v některých bodech kritizoval," řekl.

Babiš byl v rozhovoru dotázán i na dvojici politiků, s nimiž bývá často srovnáván, a to na amerického prezidenta Donalda Trumpa a bývalého italského premiéra Silvia Berlusconiho.

„S Trumpem jsem měl dříve společné to, že jsme oba měli české ženy. To je všechno. A co se týče Berlusconiho: Nemám žádné televize, jen jeden hudební kanál," řekl.

K tématu sestavování vlády jen zopakoval, že by nejraději stál v čele menšinového kabinetu. „Ale jsem zklamán ze všech stran, které se z různých důvodů zdráhaly podpořit moji vládu," řekl Babiš.