Babiš, který v letošních prezidentských volbách podpořil Miloše Zemana, se v sobotu odmítl vyjádřit k dotazu novinářky ohledně jeho kritiky Zemana v roce 2013, nařkl ji z toho, že je aktivistka, a opřel se i do její matky.

„Ale já se můžu vyjádřit paní redaktorko k tomu, jak vy přistupujete k mojí osobě. I vaše rodina. Paní Pajerová (matka Emmy Smetana Monika MacDonagh Pajerová), která se stala ze svazačky cestou na Albertov revolucionářkou,” odvětil Babiš redaktorce.

Záznam: Vyjádření Andreje Babiše k prezidentským volbám (dotaz novinářky zazní zhruba v čase 18:09)

V pondělí na Twitteru napsal, že „ujel”. „Do rodiny se v žádné situaci nekope. Sám to nemám rád. Bylo to zbytečné,” dodal.

V sobotu jsem během odpovídání na otázky redaktorky Emmy Smetany z @DVTVcz ujel. Omluvil jsem se jí za to hned v sms a dělám to teď veřejně. Do rodiny se v žádné situaci nekope. Sám to nemám rád. Bylo to zbytečné.