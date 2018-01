Potěšilo vás znovuzvolení Miloše Zemana prezidentem?

Určitě mě to potěšilo, sám jsem jej podpořil ještě před prvním kolem, stejně jako později výbor ANO. Řekli jsme, že pokud chceme mít stabilnější politickou situaci, tak tomu prospěje vítězství Miloše Zemana hlavně z toho důvodu, že pan Drahoš několikrát zopakoval, že mě nebude nominovat, i kdyby mělo dojít na třetí pokus.

Je otázka, nakolik to ovlivnilo rozhodování některých voličů. Myslím si, že to nějaký vliv mělo, stejně jako naše podpora a televizní debaty. Celá volba nakonec byla o Antizemanovi a v podstatě bylo jedno, jestli jím bude pan Drahoš nebo někdo jiný. Prostě jen šlo o to, aby Zeman nevyhrál.

Nebudete mít sestavování vlády naopak složitější, když po vás bude chtít 101 hlasů?

Pan prezident v projevu řekl, že mě nebude vydírat, takže na to asi bude víc času. Uvidíme. Samozřejmě že slyším spekulace o tom, že mě nyní pan prezident nebude potřebovat, ale já mu věřím, protože je to člověk, který drží své slovo. Tím je známý.

Vedle Zemana se během večera točili jak Tomio Okamura, tak Milan Chovanec. Vnímal jste to jako vzkaz, jak máte vytvořit vládu?

SPD a pan Okamura prezidenta veřejně podporovali, takže to považuji za přirozené. Pokud jde o pana Chovance, tak zavětřil a očekává, že tímto krokem bude mít větší šance se stát předsedou soc. dem. Přitom podle mého názoru měl naopak odstoupit, když společně se Sobotkou dovedl ČSSD tam, kam ji dovedl.

Mohlo by vám to ale ztížit formování vlády, kdyby se Chovanec stal předsedou soc. dem., protože trvá na tom, že s trestně stíhaným člověkem ČSSD do vlády jít nemá.

To je samozřejmě na soc. dem., koho si zvolí za předsedu. Pokud mají pocit, že pan Chovanec bude dobrý předseda, je to jejich věc a do toho jim nemáme co mluvit. Ale já osobně po minulých zkušenostech s panem Chovancem ve vládě určitě sedět nebudu.

Platí stále, že s SPD a komunisty do vlády ANO nepůjde?

Samozřejmě že to platí. Chceme jednat s každou stranou, ale předseda ODS Petr Fiala prohlásil, že si jeho voliči nepřejí, aby ODS s námi byla ve vládě. Když nám ani nedají šanci mluvit o zákonech, které jsou oběma stranám blízké, tak je pak další jednání zbytečné. O programovém průniku s námi chce mluvit zatím KSČM a SPD.

Už máte jasněji, s kým byste tu druhou vládu chtěl složit anebo o koho se opírat?

Můžeme na to jít vylučovací metodou. Starostové a nezávislí a TOP 09 ne, ODS říká, že jejich voliči s námi jít nechtějí, lidovci říkají, že nepůjdou do vlády s někým, kdo je trestně stíhaný. Piráti nechtějí vůbec nic, v osobní rovině nás napadají Kalouskovým slovníkem a lžou o nějakých čistkách či jednacím řádu. Přitom v nich jsme viděli velké spojence, pokud jde o IT a digitalizaci státní správy.

S ostatními stranami normálně budeme pokračovat v jednáních, jen u ČSSD chceme počkat na jejich únorový sjezd, abychom věděli, kdo stranu vlastně reprezentuje.

Zeman říkal, že se s chutí pustí do dalších pěti let. Myslíte, že to zdravotně zvládne?

Myslím, že ano. Je pravda, že má nemocné nohy, na druhou stranu v ČR žije 1,2 miliónu lidí, kteří mají nějaký zdravotní hendikep. Hlava ale panu prezidentovi slouží skvěle. Proto mi přišlo nechutné, kolik novinářů a komentátorů útočilo na jeho zdravotní stav. Teď to období bylo náročné, ale když si chvíli odpočine, tak funkci určitě bude zvládat.