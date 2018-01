„Gratuluju Miloši Zemanovi ke znovuzvolení. Věřil jsem, že kampaň založená na útocích na něj nebude úspěšná a jsem rád, že jsem se nemýlil,“ uvedl Babiš na Twitteru.

Výsledek 2. prezidentského kola

FOTO: David Ryneš, Novinky

Výsledek 2. prezidentského kola v krajích

FOTO: David Ryneš, Novinky

Babiš, který po říjnových volbách sestavil menšinovou vládu, pro niž si však ANO nedokázalo vyjednat důvěru ve Sněmovně, podpořil Zemana před prvním i druhým kolem volby. V toto týdnu se k němu připojilo i vedení ANO.

Zeman slíbil, že Babišovi dá i druhý pokus o sestavení vlády. Původně nezmiňoval žádné podmínky, pak oznámil, že po něm bude chtít, aby měl vyjednanou podporu nejméně 101 poslanců z dvousetčlenné Sněmovny, ale pak to sám zpochybnil s tím, že bude záležet na výsledku prezidentské volby - když by neuspěl, na podmínce by prý netrval a jmenování by urychlil.

„Protože jsem byl znovu zvolen, nevidím důvod, proč bych měl vydírat Andreje Babiše příliš krátkým termínem pro jmenování jeho vlády,“ řekl Zeman v sobotu.