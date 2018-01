Podle Chovance Babiš čeká, že nově zvolené špičky ČSSD budou vůči němu měkčí a nebudou už například žádat, aby ve vládě neseděla trestně stíhaná osoba. „Hnutí ANO čeká, že si ČSSD zvolí vedení, jež nebude trvat na dosavadních programových a dalších podmínkách a přivede sociální demokracii do koaličního lože jako levnou nevěstku za příslib několika pašalíků pro pár vyvolených,“ rozzlobil se Chovanec.

Podle něj ANO už je tajně dohodnuto na spolupráci s SPD a KSČM. Hnutí však taková slova odmítlo. „Řekli nám svoje personální požadavky, my jsme to vzali na vědomí. Shodli jsme se na tom, že oni nám nic jiného do svého sjezdu neřeknou. Do 18. února by se nic neposunulo,“ řekl novinářům místopředseda ANO a vicepremiér Richard Brabec.

Postěžoval si, že reakce Chovance byla tak vypjatá, že mu málem „jednu vlepil“. Ten to odmítl.

„Nejsou jednotní“



V soc. dem. sílí hlasy, aby ČSSD šla s hnutím do vlády. Měly by celkem 93 hlasů. Za takových okolností by vládu mohli jistit komunisté (15). Poslanci i kandidáti do vedení ČSSD přitom trvají na podmínce, že v kabinetu nesmí být trestně stíhaná osoba, tedy Babiš. Ten to ve čtvrtek označil za nepřijatelnou podmínku. O vstupu do vlády by navíc podle některých představitelů ČSSD měli rozhodnout všichni členové v referendu.

Babiš si podle svých slov ze schůzky s ČSSD odnesl pocit, že v rámci vyjednávacího týmu nemá soc. dem. jednotný názor. „Proto jsme se rozhodli, že si počkáme na sjezd a nové vedení a hned pak začneme jednat. Potřebujeme jasně vědět, že vyjednávací tým, se kterým jednáme, je ten pravý. Kdo ví, jestli nebude nové vedení,“ řekl Právu premiér.

S takovým postupem místopředseda ČSSD a kandidát na šéfa Jan Hamáček souhlasí. „Mandát k vyjednávání o případné účasti ČSSD ve vládě by měl schválit sjezd, který by i měl dát novému vedení jasné mantinely pro jednání,“ napsal Právu.

Podle něj je v jednání o případné vládní účasti klíčový program. „Stejně jako při vyjednávání koalice s ANO ve středních Čechách, kde se nám podařilo prosadit řadu programových bodů včetně obnovení žákovského jízdného. Na sjezd pojedu s tím, že bychom jednat měli,“ řekl Hamáček.

Ani s jeho osobou v čele by však ČSSD nešla do vlády bez podmínek. I Hamáček totiž zastává názor, že ve vládě by neměla sedět trestně stíhaná osoba. Taková podmínka nezmizí z vyjednávání ani podle poslanců a kandidátů na místopředsedu Ondřeje Veselého nebo Romana Onderky. „Je to pro mě nepřekročitelná podmínka. A druhá nepřekročitelná podmínka je, že se vláda nesmí opírat o SPD,“ řekl Právu Veselý.

Onderka zase napsal: „Stále si myslím, že ČSSD by neměla být ve vládě, v které by seděla trestně stíhaná osoba. O tom, zda ČSSD bude jednat o možném vstupu do vlády a za jakých podmínek, by měl rozhodnout sjezd ČSSD, případně jiný nejvyšší orgán strany.“ V klubu soc. dem. však zazněl i názor, že by trestní stíhání mohla strana Babišovi „odpustit“ a zabývat se jen programovou shodou.

Bude referendum?



Podle platformy ČSSD, kam patří kandidáti na místopředsedy Jaroslav Foldyna i Jiří Zimola, by měla o účasti ve vládě rozhodnout celá členská základna. Stejný postoj zaujal již dříve i místopředseda Petr Dolínek. Případné referendum by pak vyhlásil sjezd.

Předseda poslanců Jan Chvojka se domnívá, že hlasování všech členů k otázce účasti ve vládě je zbytečné. „Myslím, že podstatnou částí jednání sjezdu bude i diskuse o případném vstupu do koalice. Každá okresní organizace může přinést svůj názor na vstup prostřednictvím delegátů. Referendum mi přijde i časově a organizačně náročné,“ sdělil Právu.

Sám se kloní k účasti ve vládě. „Po tříměsíční zkušenosti s vedením klubu jsem toho názoru, že naše programové priority prosadíme lépe jako součást koalice než jako jedna z mnoha opozičních stran,“ řekl Právu.

Do vlády by chtěl ČSSD dovést i Foldyna. „Každá strana by se měla snažit prosazovat svůj program,“ zdůraznil. Již dříve podobný názor vyjádřil také Zimola.

Místopředsedkyně klubu ČSSD Kateřina Valachová po volbách zastávala názor, že by strana měla jít do opozice, ale nyní změnila názor.

„Sílí hlasy pro koalici“



„Chci naslouchat středočeské organizaci, za kterou jsem zvolena, i jihomoravské organizaci, jíž jsem členkou. Dostávám spoustu mailů od občanů a našich voličů, názory nejsou jednoznačné, ale musím říci, že sílí hlasy volající po účasti v koalici,“ řekla Právu.

Poslanec ČSSD Tomáš Hanzel napsal: „Ať už bude nové vedení, jaké chce, vždy se bude muset rozhodovat o takových zásadních otázkách, jako je vstup do vlády, minimálně na úrovni ústředního výkonného výboru.“ Osobně si prý neumí představit, že by ČSSD přestala trvat na podmínce, že ve vládě nesmí sedět trestně stíhaná osoba.

Poslankyně Alena Gajdůšková, která je vnímána jako spojenkyně poslance Bohuslava Sobotky, striktně odmítá, že by oranžoví poslanci mohli podpořit vládu s trestně stíhanou osobou. „Je těžké odhadovat, jak sjezd dopadne, ale ty podmínky, které ČSSD formulovala, se nijak zvlášť měnit nebudou. To jsou principiální záležitosti,“ řekla.

ČSSD požaduje, aby vláda garantovala proevropské směřování ČR a účast v NATO, systémovou podporu rodin, ve vládě nesmí sedět trestně stíhaná osoba, ANO se do vyřešení kauzy Čapí hnízdo vzdá nároku na obsazení resortů financí, vnitra a spravedlnosti a odbourá střet zájmů v resortech průmyslu, zemědělství a životního prostředí a hlasy ve vládě budou rozděleny tak, aby se strany vždy dohodly.