„Cena lavičky je tvořena ze dvou částí. Jedna část je za umělecké dílo a ta druhá za kvalitní ukotvení do země,“ řekl Novinkám Ondřej Šrámek, tiskový mluvčí Prahy 6.

Praha 6 odhalila lavičku Ferdinanda Vaňka šest let po smrti Václava Havla.

FOTO: Novinky

Samotné dílo vyšlo na 500 tisíc korun. Tato částka zahrnovala cenu za vítězství v architektonické soutěži, výkresovou a realizační dokumentaci, výrobu díla a honorář pro autory, jimž byli Petr Pištěk a Lea Dostálová. Zbylých 350 tisíc korun zaplatila radnice za zakotvení a úpravu okolí, které bylo potřeba před usazením lavičky provést.

Červené prkno, ležící jednou stranou na červeném sudu, ukrývá citát „Já se přece z principu nemůžu podílet na praxi, s kterou nesouhlasím,“ který vychází z Havlovy hry Audience. V té totiž poprvé použil jméno Ferdinand Vaněk.

Lavička je doplněna o citát ze hry Audience.

FOTO: Novinky

„Každé umění je svým způsobem kontroverzní, hodnota některých děl je oceněna až postupem času. Zadání architektonické soutěže bylo vytvořit absurdní lavičku Ferdinanda Vaňka a pod pojmem absurdní si každý mohl představit co chtěl. Mohli jsme tu mít čtyři kruhy na kterých by se nedalo sedět a proto říkáme, že má tato lavička přidanou hodnotu. Do soutěže se přihlásilo přes dvacet autorů a vyhrát mohl každý. Nejen zástupci městské části, ale i odborná porota se shodla na tom, že tento prvek se do naší části Prahy hodí nejlépe,“ uzavřel Šrámek.