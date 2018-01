"Výsledky studentských voleb by neměly být přeceňovány, ale ani přehlíženy. Jsou specifickou výpovědí o nejmladší generaci," uvedl zakladatel a ředitel programu Jeden svět na školách Karel Strachota. Dodal, že je lze chápat i jako určitý vzkaz těm starším, generaci rodičů a prarodičů.

Drahoš vyhrál i v prvním kole studentských voleb, které se konalo začátkem prosince ve 384 školách, tehdy získal 33,6 procenta hlasů středoškoláků. Druhý skončil Zeman se ziskem téměř pětiny hlasů. Drahoš vyhrál studentské volby v Praze a dalších 12 krajích, Zeman nad ním zvítězil pouze v Moravskoslezském kraji.

Výsledek 1. kola volby prezidenta

FOTO: David Ryneš, Novinky

Ve skutečných volbách, které se konaly minulý týden v pátek a v sobotu, bylo konečné pořadí opačné. Zvítězil v nich Zeman s 38,6 procenta hlasů, druhý byl Drahoš s 26,6 procenta. Zeman se stal vítězem prvního kola voleb ve všech krajích s výjimkou Prahy, kde byl první Drahoš.

Studentské volby už poosmé



Studentské volby se konaly už osmkrát, naposledy to bylo v prosinci právě první kolo prezidentských voleb či v říjnu sněmovní volby. Prezidenta středoškoláci vybírali i v roce 2012, ale pouze v prvním kole. Tehdy se přiklonili k Vladimíru Franzovi, skutečný vítěz voleb Miloš Zeman skončil na čtvrtém místě.

Do studentských voleb se mohly zapojit všechny střední školy, tedy i ty, které se nezúčastnily prvního kola. Středních škol je v Česku více než 1300. Volit mohli dobrovolně studenti starší 15 let, zatímco ve skutečných volbách mohou volit lidé až po dovršení 18 let. Druhé kolo skutečných voleb se koná v pátek 26. ledna a v sobotu 27. ledna. Politologové očekávají ve druhém kole velmi tvrdý souboj.