„Dálnice D1 je na Prahu průjezdná jedním jízdním pruhem. Kamióny, které zůstaly v místě od včerejšího poledne, se pomalu rozjíždějí. Na místě jsou policejní hlídky a policisté budí některé řidiče nákladních vozidel a usměrňují jejich rozjezd,” uvedla po osmé hodině ráno mluvčí policie Dana Čírtková.

Hromadná nehoda na dálnici D1

FOTO: Luboš Pavlíček, ČTK

Zdůraznila, že stále je zcela neprůjezdná silnice II/602 u obce Olešná na Pelhřimovsku.

Hromadná nehoda na dálnici D1

FOTO: Luboš Pavlíček, ČTK

Podle policie se otevření dálnice zdrželo, protože vyprošťovacím firmám se velmi obtížně dařilo místo zprovoznit. Silnice klouzala a technika si s nákladními vozidly, která byla do sebe zaklíněna, velmi těžko dokáže rychle poradit. Podle údajů ŘSD zůstalo na D1 u Větrného Jeníkova po úterních nehodách přes 50 aut. Policie zatím uváděla 36 havarovaných vozidel.

Varování kraje



Nenajíždějte v oblasti Kraje Vysočina na dálnici D1, cestu pokud možno odložte, případně zvolte jinou trasu a ověřte si její sjízdnost – takové doporučení aktuálně vydala pracovní skupina krizového štábu kraje. Informovala o tom mluvčí úřadu Jitka Svatošová.

Dálnice se sice kolem 7:30 začala rozjíždět, ještě hodiny ale bude trvat, než bude uzavřený úsek odklizen a průjezdný. Uvolnění dálnice se předpokládá nejdříve kolem 14:00. I poté bude v úseku kolem 99. km operovat firma Pretol, která musí z dálnice dostat zdemolované kamióny. Proto není vyloučeno, že dálnice bude ještě několikrát z důvodu odklízecích prací uzavřena.

Na objízdné trase Jihlava – Pelhřimov – Humpolec na silnici II/602 v Olešné stále probíhají intenzivní práce na odstranění havarovaného kamiónu. Silnice by měla být opět v obou směrech průjezdná po 10:30. Komplikace s dopravou jsou hlášeny na stejné silnici o pár kilometrů dál v okolí Dušejova, kde jsou odstaveny desítky kamionů. Jedním pruhem je silnice průjezdná. Silnice II/348 mezi obcemi Štoky a Herálec by měla být průjezdná do 10 hodin, trasa mezi Větrným Jeníkovem a Humpolcem II/523 je průjezdná s maximální opatrností.

Problémy od úterního poledne



Při nehodě se srazily desítky aut

FOTO: Luboš Pavlíček, ČTK

Policejní hlídky z dálničního oddělení Velký Beranov na 99. kilometru D1 celou noc regulovaly vyprošťovací práce. Policie také monitoruje průjezdnost regionálních tras směrem na Prahu, které směřují přes Kolín i Pelhřimov.

Video

Nehody na D1 na Vysočině na záběrech z dronu. Zdroj: aktu.cz

Dálnice D1 byla kvůli nehodám uzavřena v obou směrech v úterý kolem 12:30 hod. Zraněno bylo deset lidí, převážně lehce. Na Brno, kde bylo havarovaných aut méně, se začalo opět jezdit za 2,5 hodiny. Ve směru na Prahu bouralo v úterý ve dvou místech 24 nákladních a devět osobních aut. Zablokován zůstává úsek mezi dálničními exity 104 Větrný Jeníkov a 90 Humpolec. Podle údajů na policejním webu auta sjíždějí z dálnice už na 112. kilometru u Jihlavy.

Video

Hromadná nehoda na Vysočině na D1

Záchranáři v úterní tiskové zprávě uvedli, že kvůli vyproštění havarovaných vozidel přijela na D1 i speciální jednotka záchranného útvaru hasičů a hasičská technika Správy železniční dopravní cesty z Havlíčkova Brodu.

Další nehoda na D1



Další nehoda kamiónu v noci na středu brzdila dálnici na 166. kilometru směrem na Brno. Provoz tam byl zastaven před 23. hod, jezdit se znovu začalo půl hodiny po půlnoci. Podle informací policie tam nebyl nikdo zraněn.

Hromadná nehoda na D1

FOTO: pro Novinky.cz Stanislav Beránek, Novinky

Se sněhovými přeháňkami musejí řidiči na většině území Vysočiny počítat i přes den, ve vyšších polohách kraje se podle meteorologů také mohou tvořit sněhové jazyky. Odpolední teploty se v kraji budou držet nejvýše mezi minus jedním a plus dvěma stupni Celsia. Vát bude čerstvý vítr, v nárazech může mít místy rychlost i přes 50 kilometrů v hodině.