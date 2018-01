Jste ve finále, ale získal jste o 12 procent méně hlasů než Miloš Zeman, jak se cítíte?

Cítím se skvěle. Je to výborný pocit. Na druhé straně je to postup ze skupiny do finále, jak se říká sportovním jazykem. Teď mě čeká během příštích 14 dní ten hlavní úkol.

Jak tu kampaň budete cílit?

Strategii teď intenzivně domýšlíme. Určitě vyjedu z Prahy ven a budu se snažit ještě přesvědčit voliče v těch regionech, kde ta podpora nebyla tak velká.

Klíčové budou televizní debaty. Překvapilo vás, že prezident vyslyšel vaši výzvu jít do diskusí?

Nepřekvapilo. Miloš Zeman rád říká, že jen blbec nemění názory, a on je mění velice často.

Bylo komické, když osm kandidátů spolu debatovalo a on seděl na Hradě Jiří Drahoš

Miloš Zeman je znám jako velice dobrý rétor. Neobáváte se, že v diskusích s ním budete ztrácet?

Ničeho se nebojím, ani debat s Milošem Zemanem. K diskusím jsem ho vyzýval už před prvním kolem. Bylo totiž komické, když osm kandidátů spolu debatovalo a on seděl na Hradě.

Získal jste podporu skoro všech ostatních kandidátů. Kdyby se jejich hlasy sečetly, tak byste v druhém kole vyhrál. Počítáte s tím?

Aritmetika takto funguje pouze ve školním sešitu. Jsem proto velmi opatrný, protože volební aritmetika funguje úplně jinak. Velice si cením, že klíčoví protikandidáti mi vyjádřili podporu a vyzvali své voliče, aby mě volili.

Od začátku odmítám kvóty jako špatné řešení, které se nakonec obrátilo proti Evropské unii Jiří Drahoš

Nyní bude záležet hodně na tématech. Minulou volbu silně ovlivnila otázka dekretů prezidenta Beneše. Teď to může být otázka uprchlíků. Čím budete chtít přebít názor Miloše Zemana, který konvenuje spoustě lidí?

K migrační krizi se v kampani vyjadřuji dlouhodobě a stále stejně. Považuji to za velký problém, který nemůže vyřešit Česká republika, ale musíme ho řešit v rámci Evropy. Od začátku odmítám kvóty jako špatné řešení, které se nakonec obrátilo proti Evropské unii. Nevidím důvod, proč bych to měl měnit, ať přijde Miloš Zeman s jakýmkoli názorem.

Andrej Babiš vyjádřil podporu Zemanovi. Myslíte si, že to může ovlivnit druhé kolo voleb?

Víte, já mám z vlastní zkušenosti dojem, že lidé příliš nedají na doporučení lídrů politických stran. Beru to věcně. Každý se rozhoduje podle svého. U někoho to možná zabere, já bych z toho nedělal velké drama. Andrej Babiš to vyjádřil za sebe, on to také řekl. Není to za ANO. Jsem přesvědčen, že voliči ANO i jiných politických stran nedají jen na preference a doporučení svých politických lídrů.