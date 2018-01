„Jedním z omylů současné doby jsou pokusy o státní regulaci rodiny a naivní představa, že větší počet paragrafů a rodinných povinností rodinu vylepší. Představa je to stejně hloupá jako iluze, že lze pomocí práva vysoudit lásku, úctu nebo pomoc člena rodiny. Unie rodinných advokátů vznikla právě proto, aby tyto omyly vysvětlovala veřejnosti a aby vychovávala členy rodiny i rodinné advokáty ke smírnému řešení sporů. Víc paragrafů mír na zemi nepřinese,“ vysvětlila Kovářová.

Podle Kovářové by advokáti věnující se rodinné oblasti měli být specialisté.

„Rodinný advokát by se měl orientoval také v psychologii, v problematice nezletilých dětí, v mediaci, ve vyjednávání a v dalších nadstavbových oblastech. Je to specifická oblast, advokát by měl myslet nejen na klienta, ale i na dítě,“ zdůraznila Kovářová.

Práva i povinnosti a odpovědnost



Podle Kovářové je jedním z problémů i neustále kladený důraz na práva. „Všichni mají plná ústa základních práva, ale rodina je hlavně o odpovědnosti. Stejně tak vnímáme i dítě, které je v centru sporů a má tolik práv, že to až působí proti jeho zájmům. Neustále ho vyslýcháme, dělají se posudky, ale často to jen komplikuje spory,“ řekla Kovářová.

Při rodinných sporech by se podle Unie měly lidé vyvarovat soudních pří a upřednostnit dohodu. „Většina advokátů ví, že dnešní dohoda je pro klienta vždy lepší než zítřejší sebevýhodnější rozsudek,“ prohlásil místopředseda Unie a bývalý ústavní soudce Jiří Nykodým. Zdlouhavé projednávání případů přitom často napomáhají i advokáti, kteří mohou za prodlužováním sporu vidět i větší finanční výnos. „Chce-li to někdo dělat jen pro peníze, měl by dělat jiný obor práva,“ zdůraznila Kovářová.

Unie se chce také zasazovat o podporu tradiční rodiny. „Za tu považujeme manžele – muže a ženu a jejich děti. Jsme přesvědčeni, že takovou rodinu je třeba podporovat a bránit před liberalizačními tendencemi, jež ji ve skutečnosti nahlodávají,“ dodala Kovářová.