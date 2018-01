Na Vysočině padají polámané a vyvrácené stromy do silnic. Hasiči měli do 8 hodin skoro 50 výjezdů, nejvíc na Pelhřimovsku a Havlíčkobrodsku.

Ve dvou případech padající stromy poškodily projíždějící vozidla, nikdo v nich nebyl zraněn, řekla mluvčí policie Dana Čírtková.

„Od dnešního časného rána jsme přijali deset oznámení od řidičů, že na komunikaci popadaly stromy nebo silně větve, a místa jsou tak průjezdná se zvýšenou opatrností,” uvedla Čírtková krátce před 08:30. Časně ráno spadl strom před jedoucí autobus u obce Horní Dubenky na Jihlavsku. Další strom spadl na osobní auto u Sněžného na Žďársku.

„Výjezdy pořád pokračují. Zatím bylo vše bez zranění osob,” doplnila mluvčí krajských hasičů Petra Musilová.

Silný vítr má až do úterního večera vanout vedle Vysočiny rovněž ve Středočeském, Pardubickém, Královéhradeckém a Libereckém kraji.

Lanovka na Ještěd opět stojí



Kvůli poryvům větru, které dosahovaly rychlosti téměř 100 kilometrů v hodině, byl v úterý přerušen provoz lanovky na Ještěd. Předpověď není podle přednosty lanovky Vladimíra Štěpána příznivá a není tak jisté, zda se v úterý podaří provoz obnovit.

„Vrcholu by síla větru měla dosáhnout v poledne, tak to nevidím moc reálně, ale uvidíme,” dodal. Letos kvůli silnému větru stojí lanovka už podruhé, loni za celý rok to bylo osmnáctkrát.