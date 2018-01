„Chci pomoci sociální demokracii se postavit na nohy, abychom my, sociální demokraté, byli znovu silou, která pozitivně ovlivňuje život v naší zemi,“ komentoval svoji kandidaturu Hamáček.

Ten je místopředsedou ČSSD od roku 2015, poslancem od roku 2006, v uplynulém volebním období vykonával post předsedy Sněmovny. Podle některých kolegů tak rovněž nese za debakl soc. dem. ve sněmovních volbách svůj díl odpovědnosti.

Hamáček však podotýká, že svůj menší či větší díl viny nesou v ČSSD všichni. „Nemá ale smysl se vracet neustále k tomu, co bylo, co se udělalo špatně či dokonce někoho umlčovat nebo vylučovat. Bojujeme o přežití a k tomu je třeba, aby všichni, kterým na ČSSD záleží, zapomněli na osobní neshody a začali táhnout za jeden provaz,” prohlásil.

To nejcennější, co sociální demokracie má, je naše členská základna. Bez ní strana zanikne Jan Hamáček, kandidát na předsedu ČSSD



Partaj si teď prý „sahá na samotné dno“. „Cítím frustraci všude ve straně. Řada členů si stěžuje, že po prohraných volbách nejsme schopni říci, jak dál. Jiní jsou naštvaní, že přes naše úspěšné vládní angažmá, kdy se čtyři roky zemi dařilo, jsme nedokázali naše úspěchy dostatečně prodat voličům,“ podotkl Hamáček.

V nadcházejících týdnech hodlá objet krajské konference, mluvit se straníky a představit svoji vizi budoucího směřování ČSSD. Jasné kroky prý sdělí také delegátům 18. února na mimořádném sjezdu v Hradci Králové.

Je to logické, míní Chvojka

V první řadě by se chtěl po svém zvolení zaměřit na zjednodušení vnitřního chodu strany, zlepšit zejména vnitrostranickou komunikaci. „To nejcennější, co sociální demokracie má, je naše členská základna. Bez ní strana zanikne,“ podotkl. Oslovit by chtěl také mladé lidi a zajímavé osobnosti. Strana by především měla prosazovat program prospěšný pro pracující rodiny a důchodce.

Předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka Hamáčkovu kandidaturu podpořil, považuje ji prý za „logickou“. „Uspěl ve volbách, díky své erudici se stal prvním místopředsedou Sněmovny a také nenese přímou zátěž minulé vlády,“ řekl Právu. „Důležitá ale bude také jeho vize pro budoucnost ČSSD, kterou zatím neznáme,“ dodal.

Stávající předseda středočeské ČSSD a místopředseda dolní parlamentní komory se narodil 4. listopadu 1978 v Mladé Boleslavi. Je ženatý, s manželkou Kamilou má dva syny.

Do politiky vstoupil v roce 1998, kdy se stal členem Mladých sociálních demokratů (MSD). Těm předsedal v letech 2002 až 2006. Od roku 2001 je členem ČSSD. Jako volební manažer vedl úspěšné kampaně sociální demokracie do senátních voleb v roce 2010 a následně do krajských a senátních voleb v roce 2012. V rámci ČSSD se dlouhodobě věnuje zahraniční a bezpečnostní politice. Hovoří anglicky, španělsky a německy.