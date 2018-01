Půjde vůbec o první zahraniční výstavu od počátku válečného konfliktu v této zemi. Materiál expozice má na místo dopravit armádní letadlo CASA. „Výstava by mohla být otevřena v květnu. Momentálně jednáme s armádou, jestli by v únoru mohla do Damašku dopravit exponáty,“ řekl Právu ředitel Národního muzea (NM) Michal Lukeš.

Dodal, že Syřané byli z nabídky uspořádat tuto výstavu v tamním Národním muzeu nadšeni. Expozice by tam měla zůstat zhruba dva měsíce, poté má zamířit do Bejrútu.

Je to výstava pro vzdálenější země, kde o naší republice příliš nevědí Michal Lukeš, ředitel NM

Obrazová putovní výstava České hrady a zámky, která se představila již v Indii, Afghánistánu, Nepálu či Malajsii, ukazuje výběr nejzajímavějších a nejvýznamnějších tuzemských historických staveb.

Na desítkách fotografií a obrazů jsou zvěčněny například Pražský hrad, Karlštejn, Křivoklát, Český Krumlov, Lednickovaltický areál nebo Telč.

„Je to výstava vytvořená speciálně pro vzdálenější země, kde o naší republice příliš nevědí, a snažíme se přes téma hrady a zámky ukázat, že Česko je krásná země, plná památek, s dlouhou a zajímavou historií,“ řekl Právu Lukeš.

„Výstava je připravena Národním muzeem ve spolupráci s Národním památkovým ústavem a cestuje po světě ve spolupráci s ministerstvem zahraničních věcí, spolupořadatelem je i místní velvyslanectví,“ dodal Lukeš.

Národní muzeum pomáhá s obnovou syrských památek



Jedním z důvodů, proč bude právě výstava o tuzemských hradech a zámcích otevírat léta zavřené muzeum v syrském hlavním městě, je mimo jiné i to, že Národní muzeum se podílí v rámci humanitární pomoci na záchraně tamních válkou poškozených památek.

Kromě toho je v Nové budově Národního muzea k vidění i výstava fotografií zachycujících některé zničené syrské památky a jejich obnovu, za níž stojí čeští restaurátoři.

„Nyní jsme do Sýrie poslali materiál potřebný k restaurování a konzervaci různých artefaktů. Naši odborníci pomůžou i se školením syrských památkářů,“ uzavřel Lukeš, který se v minulých dnech z Damašku vrátil.