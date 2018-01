„Trend nadprůměrných týdenních teplot, které se udržují již od poloviny prosince loňského roku, bude pokračovat minimálně i v následujících dvou týdnech,“ uvedli meteorologové.

Podle nich se očekává, že týdenní minimální teploty se budou pohybovat kolem nuly a maximální teploty se budou udržovat nad nulou. Mrznout tedy spíše nebude, alespoň tedy do poloviny prvního měsíce roku.

„Následně budou průměrné teploty postupně klesat, ale většinou by se měly pohybovat v intervalech hodnot běžných pro danou roční dobu. Období od 8. ledna do 2. února by mělo být jako celek teplotně nad dlouhodobým průměrem,“ stojí ve výhledu.

Srážky budou v normě

„Z hlediska srážek se neočekávají velké odchylky, ve všech týdnech předpokládáme srážkově normální průběh počasí. Období jako celek – od 8. ledna do 2. února – bude srážkově průměrné,“ uzavřeli meteorologové.

Průměrná teplota na území České republiky od 8. ledna do 4. února v letech 1981 až 2010 byla -1,5 °C, průměrný úhrn srážek dosáhl 34 milimetrů. Průměrné hodnoty platí pro celou ČR do nadmořské výšky 600 metrů.