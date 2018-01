„Byl bych schopen spolupracovat s Andrejem Babišem, ale museli bychom ten vztah vybalancovat. Myslím si, že ještě není konec s maškarádou sestavování vlády,” řekl Topolánek.

Na dosavadním programovém prohlášení vlády, které četl, ocenil například snahu o vyrovnaný rozpočet a výdaje na obranu. Je tam podle něj zhruba pět věcí, které by podpořil. „Pak mi to připadá jak pejsek a kočička a každý si z toho může něco vybrat,” dodal Topolánek.

Fischer: S Babišem bych dokázal kooperovat

Společnou řeč by podle něj našli především v zahraniční politice. V domácí by měl prezident podle Topolánka často chodit na vládu i do parlamentu a diskutovat kroky s politiky.

Podle Pavla Fischera by měl být prezident aktérem. „Tím, který pomůže dostat za stůl i ty, kteří zůstanou stranou té hry. Prezident může celou řadu témat posouvat,” doplnil otázku Fischer a dodal, že s Babišem by dokázal kooperovat.

Drahoš: Stát nelze řídit jako firmu



Pobavení mezi diskutéry vzbudil Petr Hannig, který prohlásil, že se mu líbí myšlenka řídit firmu jako stát. Chtěl tak reagovat na dřívější výrok Andreje Babiše, že chce stát řídit jako firmu. „Musela by to ale být dobrá firma, ne ta, která bere dotace, ale ta, která vyrábí na svém,” doplnil Hannig a ještě svůj výrok opravil.

Krátce na to reagoval i Jiří Drahoš s tím, že právě taková správa státu podle něj není vhodná. „Nemyslím si, že stát lze řídit jako firmu, ale určitě se dá optimalizovat po vzoru firem. Výrok považuji za nesmyslný,” doplnil Drahoš.