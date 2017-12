Neobyčejná stavba na první pohled popírající běžně zažité stereotypy týkající se kostelů stojí v malé obci na pomezí Hané, Slovácka a Valašska. Místo typického venkovského svatostánku zde stojí kruhový objekt bez oken. Projekt architekta Marka Jana Štěpána si místní sami vybrali.

„Byl to pro mě vánoční dárek“

„Ocenění pro mě bylo takovým vánočním dárkem, soudě podle ohlasů je to velký úspěch. Seznam nejlepších staveb vzniká na základě odborného posouzení, neposílají se tam žádné přihlášky, takže v tomto směru to bylo velké překvapení. Po vysvěcení kostela začala jeho fotky uveřejňovat média v Evropě a pak i na světě, takže ta stavba asi má něco, co promlouvá k dnešnímu člověku,“ neskrýval potěšení architekt Štěpán.

Inspiraci k neobvyklému kruhovému tvaru svatostánku čerpal v románské architektuře i době prvního tisíciletí našeho letopočtu.

Kostel sv. Václava v Sazovicích

FOTO: Atelier Štěpán

„Kruh souzní s dnešní dobou a dnešní liturgií. Podle mě doba románská a dnešek mají něco společného v religiozitě a vnitřním vztahu k Bohu. Sakrální stavba musí promlouvat k něčemu, co je za hranicí hmotné skutečnosti, takže i já jsem hledal v podvědomí. K sazovickému kostelu mám velmi osobní vztah,“ vysvětlil architekt.

FOTO: Atelier Štěpán

Při popisu kostela používá architekt výrazy jako odhmotnění, lehkost, abstrakce, jasnost a přirozenost. Cílem bylo, aby vypadal spíš jako z papíru než z cihel.

„Jako když vezmete kroužek papíru, naříznete jej a zářezy mírně odchýlíte, aby dovnitř pronikalo světlo. Návštěvník tak hmotu a tloušťku stěn neuvidí, půlmetrové zdi se zužují do několika centimetrů a sbíhají se do jednoho bodu. Světlo do prostorů kostela nepřivádí běžná okna, ale zářezy ve válci,“ popsal stavbu na svém webu.

Bez buclatých andělíčků

V samotném kostele bude návštěvník marně hledat buclaté barokní andělíčky.

„Interiér je jednoduchý a čistý, aby návštěvníkům kostela přinesl pocit ztišení a klidu. Třeba v baroku byl interiér kostela zcela popsán. Byl takovým komiksovým příběhem, protože příchozí neuměli číst a život Ježíše, světců nebo Starý zákon tady byl v různých podobách vyobrazen. Dnes jsou už lidé informacemi přehlcení, v kostele by proto měli vnímat jen čistotu prostoru a klid a uvědomovat si své nitro,“ dodal k popisu.

FOTO: Atelier Štěpán

Další kostel s kruhovým půdorysem podle Štěpánova návrhu by měl v dohledné době vyrůst i mezi paneláky v brněnské městské části Lesná.