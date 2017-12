Dříve Kroc patřil mezi elitní plzeňské kriminalisty. Policejní odznak i zbraň ale nakonec musel odevzdat. Vaz mu zlomil případ, který skončil až u Krajského soudu v Plzni. Ten Krocovi loni v březnu uložil dvouletou podmínku za zneužití pravomoci úřední osoby. Trest mu letos v únoru potvrdil i Nejvyšší soud v Brně, kam se Kroc rozhodl podat dovolání. [celá zpráva]

Pochybení se Kroc dopustil v šest let starém případu. Tehdy se svým parťákem odvezl bývalého policistu do lesa. Z muže, který byl podezřelý z naplánování a objednání vraždy a z krádeže téměř pěti miliónů korun, se pokusili vymámit informace. Podle podezřelého ho dokonce nutili vykopat si hrob a několikrát ho udeřili. Soud sice nakonec popřel, že by Kroc použil fyzické násilí, i přesto ale postup při vyšetřování označil za chybný.

Bezúhonnost podle kraje není třeba

Teď Vladimír Kroc sedí coby zaměstnanec na krajském úřadu, kde má svoji kancelář a mobilní telefon. Plzeňský kraj ho totiž letos v prosinci zaměstnal na pozici cyklokoordinátora. Kroc uspěl ve výběrovém řízení i přesto, že nemá čistý trestní rejstřík. Takový požadavek přitom musí splňovat všichni žadatelé, kteří se hlásí i na pracovní pozici referenta.

Ministerstvo vnitra Právu potvrdilo, že úředník musí být podle zákona bezúhonný. „Pokud by se jednalo o běžného zaměstnance, který by nevykonával správní činnosti, požadavek bezúhonnosti by se na něho nevztahoval,“ vysvětlila Hana Malá z ministerstva.

Náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek (STAN) Právu sdělil, že Kroc čistý trestní rejstřík nepotřebuje. „Cyklokoordinátor není úřednická pozice, proto u ní není předepsaný čistý trestní rejstřík. Kdybychom někoho, kdo je v podmínce, jen z tohoto důvodu vyřadili ve výběrovém řízení, dopustili bychom se určité diskriminace, a to jsme nechtěli,“ uvedl Čížek.

Zájemců bylo více

Zájem o pozici podle Čížka projevilo kolem deseti lidí, užším výběrem jich pak prošla asi polovina. „Posuzovali jsme zkušenost lidí v cyklistice. U pana Kroce hrálo roli to, že se cyklistikou skutečně zabývá. Má zkušenosti s projekty, navíc aktivně působí ve sportovním klubu AC Sparta Praha Cycling. Má naježděny tisíce kilometrů a v kraji to zná,“ dodal Čížek.

Kraj dal Krocovi smlouvu na tři roky. Momentálně je bývalý policista ve zkušební době. Jeho hlavním úkolem je pomáhat obcím s přípravou projektů. „Uvidíme, jak se bude chovat a jak bude schopný, podle toho ho budeme hodnotit,“ doplnil náměstek hejtmana.

Právo oslovilo i samotného Kroce. Ten se ale k věci nechtěl vyjadřovat. „Nechci a nebudu se s vámi bavit, obraťte se na tiskové oddělení,“ sdělil Právu Kroc.

Několik dnů předtím Kroc Právu sdělil, že se s prací teprve seznamuje. „Nechci kritizovat současný stav, ale určitě je co budovat. Z jedné strany je cyklistika moderní formou trávení volného času, ze druhé strany je to možnost, jak se dostat do zaměstnání. S ohledem na to je třeba připravit bezpečnou infrastrukturu,“ uvedl Kroc.