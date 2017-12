Zeman se obhajoval, že jmenoval vládu Andreje Babiše ještě předtím, než získala důvěru: „Chtěl bych poznamenat, že jsem dostával moudré rady: Nejmenujte Babišovu vládu dřív, než Babiš získá důvěru v Poslanecké sněmovně. Ale to by reálně znamenalo, že po týdny, možná dokonce po měsíce tady povládne Sobotkova vláda v demisi. A to si snad proboha nikdo nepřeje.”

Přitom právě úspěchy, kterých dosáhl Sobotkův kabinet, Zeman v úvodu bilancování paradoxně vyzdvihoval: „Jsem rád, že vám mohu říci, že těch radostných zpráv je daleko více.“ Poděkoval při tom všem, kdo se na úspěších podíleli.

Zmínil mimo jiné hodnocení britského Institutu pro hospodářství a mír. „Česká republika je šestá nejbezpečnější republika na světě, jsme dokonce lepší než Švýcarsko. Máme nejnižší míru nezaměstnanosti v Evropské unii a také nejnižší míru příjmové diferenciace, respektive míru chudoby v Evropské unii. Náš ekonomický růst je jeden z nejvyšších a naše zadluženost jedna z nejnižších. Tak na co si máme stěžovat. Měli by bychom být hrdý a sebevědomý národ, který si váží svých úspěchů,“ vypočítal Zeman pozitiva, kterých se v uplynulém období podařilo dosáhnout.

Spolehnutí se na vlastní rozum



Prezident se také opět otřel o média, když popíral zprávy o údajném vměšování zahraničních rozvědek do voleb, které vyloučila i BIS: „Dnes vám říkám, že se nemáme za co stydět. Buďme sebevědomými lidmi, kteří spoléhají na svůj vlastní rozum a nedají se manipulovat ať už údajnými zahraničními rozvědkami nebo zejména českým tiskem, českou televizí a dalšími médii.”

Z projevu přitom nebylo jasné, zda má na mysli obecně české televize, nebo veřejnoprávní Českou televizi, která projev vysílala. „Spoléhejte se na vlastní rozum. Já mám na to své heslo - věřím, že zdravý rozum zvítězí nad závistivou hloupostí,“ řekl prezident.

Občany vyměnit nelze, politiky ano

Velký prostor v projevu věnoval Zeman sestavování vlády: „Nechci vás strašit Belgií, kde jednání o vládě trvalo dva roky. Myslím si, že během několika málo měsíců se podaří mít zde vládu s důvěrou Poslanecké sněmovny, a nebude-li úspěch hned v prvním kole, vytvořím časový prostor pro důkladná jednání politických partnerů tak, aby snad někdy v únoru se uskutečnil druhý pokus, který již může být úspěšný.“

Varoval před dvěma extrémy v politice, kdy se poražení v jakési „pseudokoalici těch méně úspěšných pokusí vítěze izolovat“, ale i před tvrdým postupem vítěze, který „zašlape do země všechny poražené a vládne sám“.

Předčasné volby nikdy



Odmítl ideu předčasných voleb, nemíní je vypsat: „Chci naprosto jasně říci, že to nikdy neudělám, protože předčasné volby několik měsíců po řádných volbách by byly výsměchem voličům, kteří šli k řádným volbám. Občané rozdali karty a politici musejí umět s těmito kartami hrát.“

Zeman přitom zdůraznil význam kompromisu v politice a varoval politiky: „Občany nemůžete vyměnit, politiky ano.”