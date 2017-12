Na Štědrý den se průměrná teplota pohybovala jen kolem jednoho stupně Celsia, což je šest stupňů nad průměrem. Během dne však nebyly výjimkou i teploty přesahující deset stupňů. „Například v Praze byla sedm stupňů Celsia, což odpovídá konci října, v Brně-Žabovřeskách 11 stupňů, což je hezký duben. Dokazuje to jen, že máme za sebou další teplotně nadprůměrný den,” uvedla Honsová.

Velmi teplé budou podle ní ještě i oba sváteční dny. „Ale jak už jsme v prosinci zvyklí, i ten poslední prosincový týden bude hodně proměnlivý - řekla bych, že se tam budou ženit všichni čerti,” uvedla meteoroložka předpověď na poslední týden v roce.

V pondělí ráno je zataženo s nízkou inverzní oblačností, místy se vyskytují mlhy. Během dne mělo oblačnosti ubývat a na většině území může být až polojasno. V místech s oblačností se může ojediněle vyskytnout slabé mrholení. V odpoledních maximech teploty vyšplhají na 4 až 8 stupňů Celsia.

Během nočních hodin by mělo být na Moravě a ve Slezsku zataženo s nízkou inverzní oblačností, teploty se zde budou pohybovat kolem 3 až -1 stupně Celsia. V Čechách se udrží polojasná obloha a teploty klesnou k 1 až -3 stupňům. „Ojediněle pozor na sníženou dohlednost v mlhách,” varuje Honsová.

V úterý bude přes naše území přecházet velmi slabá až slabá studená fronta od severu, z počátku dne tak bude počasí stejné jako v úterý. Čekat tak lze zataženo s nízkou inverzní oblačností a mlhavo, ojediněle polojasno. Během dne pak bude polojasno, na obloze se však začne objevovat frontální oblačnost s ojedinělým mrholením až slabým deštěm. Odpolední maxima 4 až 8 stupňů Celsia.

Ve středu se nad Českou republiku na pár hodin nasune brázda nízkého tlaku vzduchu, očekává se tak oblačno až zataženo, ojediněle s deštěm či mrholením. V ranních hodinách teploměry ukážou 1 až -3 stupně Celsia, hrozit tak může náledí. Odpolední maxima se i nadále udrží mezi 4 až 8 stupni Celsia.

Ve čtvrtek bude přes Česko přecházet okluze, tedy studená a za ní hned teplá fronta. Bude tak oblačno až zataženo, postupně na většině území s deštěm. Během dne se mohou dešťové srážky měnit na smíšené. I nadále bude hrozit náledí, ranní minima klesnou na 1 až -3 stupně Celsia, v odpoledních maximech vystoupají na 2 až 6 stupňů. V Čechách bude foukat čerstvý vítr, pocitová teplota tak bude nižší.

V pátek se očekává velký teplotní skok směrem dolů. „Přes naše území přejde relativně výrazná studená fronta,” upozornila Honsová. Převládat by měla oblačná obloha, očekávají se občasné sněhové přeháňky, a to i v nížinách. V ranních minimech klesnou teploty na 0 až -4 stupně Celsia, řidiči by tak měli dát pozor na náledí a zmrazky. Denní maxima vystoupají na -1 až 3 stupně Celsia.

Sobota se udrží v chladnějším severozápadním proudění, očekává se oblačno až zataženo, ojediněle sněhové přeháňky. Během dne bude od západu přibývat frontální oblačnosti, v noci ze soboty na neděli nás zřejmě ovlivní teplá fronta. V ranních minimech se teploty mohou pohybovat mezi 1 až -3 stupni Celsia, během dne vystoupají maximálně ke čtyřem stupňům nad nulou.

„Neděle, tedy Silvestr i Nový rok, zřejmě budou opět pod vlivem teplého jihozápadního až západního proudění po přechodu teplé fronty. Oba dva dny tak budou podobně teplé jako Vánoce,” uvedla Honsová. V ranních minimech se teploty dostanou mezi 5 až 1 stupeň Celsia, v maximech pak na 6 až 10 stupňů. „Pršet by mělo opět včetně hor,” uzavřela meteoroložka.