„Medvědy dostala, aby se necítila osamělá,“ vysvětlil Právu ještě před hostinou medvědář Jan Černý. Původně byli v příkopě tyto šelmy tři, ale 32letý Petr Vok a 32letá Kateřina odešli před nedávnem do medvědího nebe. Už na v únoru nebo březnu však dostane Marie dva nové společníky.

„V současné době vybíráme místo, odkud je přivezeme. Uvažujeme o Rumunsku nebo tuzemských medvědech hnědých,“ konstatoval Černý.

Po laškování s plyšákem si Marie začala všímat i dobrot. Pod oběma stromky i na větvích měla ovoce, zeleninu, ale také vánočky pokapané rybím tukem a medem. Návštěvníci, a především děti se při sledování medvědí dámy výborně bavili, užívali si vystoupení skupiny Kapka, popíjeli medvědí mls z vína a rumu a děti ovocný punč.

Stala se z toho velká akce



„Jsme tady s dětmi už potřetí a vždycky mě pobaví, jak to mají medvědi skvěle připravené. Žádné nervy. Já musel pro stromek i kapra do obchodního domu, a to už nemluvím o úklidu. My si tu s manželkou odpočineme a děti to milují,“ pochvaloval si Milan Marek, který přijel z Českých Budějovic s rodinou.

Medvědář Jan Černý připravuje Vánoce už od roku 1988. „Už to dělám 43 let a je to v podstatě kulturní akce. Pomáhají mi kamarádi a přátelé medvědů, už je to poměrně velká akce,“ upozornil Černý, který všem lidem popřál k svátkům hlavně medvědí trpělivost.

Medvědi se v Českém Krumlově chovají už od 16 století, tedy doby panování posledních Rožmberků. Ti byli spřízněni s italským rodem Orsini/ Ursini (ursus - medvěd) a právě na znamení této přízně začali tyto medvědy chovat.