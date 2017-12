Ve čtvrtek bude zataženo, oblačno, místy s mlhami. Postupně by mělo na celém území pršet nebo mrholit. Na Vysočině a jižní Moravě sice ještě sněží, odpoledne se sněhové srážky změní na déšť či mrznoucí srážky. Sněžit by mělo už jen na horách, a to v Beskydech a Jeseníkách a v polohách nad 800 metrů nad mořem. Odpolední teploty se budou držet v rozmezí 2 až 6 stupňů.

V pátek začne od severu proudit do Česka studená fronta. Bude oblačno, zataženo, místy se slabým deštěm. Od 800 metrů nad mořem by mělo sněžit, ale napadne jen kolem tří až čtyř centimetrů. Ranní teploty by měly být mezi 2 a –2 stupni. Proto podle Honsové hrozí náledí. Odpolední teploty budou mezi 2 a 6 stupni.

Podobný ráz počasí se udrží i v sobotu. Bude zataženo nebo oblačno s občasným deštěm. Na horách nad 800 metrů nad mořem by mělo sněžit. Ranní teploty 2 až –2 stupně, denní 2 až 6 stupňů. Foukat bude čerstvý vítr, v nárazech dosáhne rychlosti až 70 km/h.

Na Štědrý den nás čeká velká oblačnost nebo zataženo s deštěm nebo mrholením. Ráno bude teplé, –5 až 1 stupeň, odpoledne se rtuť teploměru vyšplhá na 6 až 10 stupňů. Vát bude čerstvý vítr, který na horách dosáhne rychlosti až 90 km/h, v nižších polohách to bude 70 km/h.

Od pondělí se začne do Česka nasouvat od západu oblast vysokého tlaku vzduchu. Stále by se měly držet vysoké teploty. Ráno 5 až 1 stupeň, odpoledne 5 až 9 stupňů.

Na Štěpána by měl být ráz počasí podobný. Ranní teploty mezi 3 a –1 stupněm, odpolední 5 až 9 stupňů.

Mírné ochlazení by mělo přijít až po svátcích.