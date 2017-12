„Ten, kdo od ledna nevypíše elektronický recept, za to nebude sankcionován,“ řekl Vojtěch ve středu a dodal, že je to z toho důvodu, že systém není plně připraven tak, jak by si představoval, a žádosti do registrace systému nejsou všechny vyřízeny tak, aby všichni lékaři mohli od 1. ledna elektronický recept vystavovat a aby tak naplnili povinnost, kterou budou mít.

„Ti, kteří již registrováni jsou, a je jich 35 tisíc, asi elektronický recept vystavovat budou, ale je i sedm tisíc žádostí, které nejsou zpracovány. Trvá to déle, než jsem předpokládal. Proto vydávání elektronického receptu, respektive jeho nevydávání bude bez sankcí,“ uvedl ministr. Dodal, že je to něco nového i pro lékaře a musí se s tím sžít.

Větší spolupráce s odborníky

Aktuálně je podle Vojtěcha v Poslanecké sněmovně novela zákona o léčivech, v rámci níž podal pozměňovací návrh, který právě umožňuje nesankcionovat lékaře za nedodržení zákona v příštím roce. „Až tento návrh bude schválen, což bude na začátku příštího roku, a projde Senátem, bude to v zákoně jasně definováno. Do té doby Státní ústav pro kontrolu léčiv nebude udělovat jakékoliv sankce. Pokud by se přesto nějaké správní řízení s lékařem, který elektronický recept nevydal, zahájilo, tak v mém návrhu je pojistka, že veškerá takováto zařízení se schválením zákona zruší,“ uvedl Vojtěch.

Ministr Vojtěch ve středu podepsal memorandum o spolupráci s Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně. Její předseda profesor Štěpán Svačina, přednosta III. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a I. lékařské fakulty UK, bude podle tohoto memoranda stálým členem poradního týmu ministra zdravotnictví a předsedou vědecké rady ministerstva zdravotnictví. Ta by měla být složena z odborníků nejen z Prahy, ale i z regionů.

Vojtěch chce zároveň ustavit radu poskytovatelů zdravotní péče, která by měla dvacet členů a zahrnula všechny segmenty, které lékařskou péči poskytují. Další rada bude mít na starost přímé řízení organizací, to znamená fakultních nemocnic a ústavů, které spadají pod ministerstvo zdravotnictví. Tato rada by měla například vytvořit jednotné účetní standardy pro všechny nemocnice. Ministr zároveň nevyloučil personální změny v některých nemocnicích, zejména v těch, které nehospodaří dobře.

Chce rovněž vytvořit tým, který se bude zabývat změnami v realizaci cen a úhrad léků. V protikuřáckém zákonu nebude navrhovat žádné změny. Připraví také zákon o regulaci úhrad zdravotnických prostředků, a to co nejdříve, zhruba do konce února.

Vojtěch zároveň novinářům oznámil, že Alena Šteflová byla jmenována novou náměstkyní ministra zdravotnictví. Bude mít na starosti zejména prevenci, které se chce ministerstvo podstatně více věnovat než dosud. Doktorka Šteflová již dříve na ministerstvu zdravotnictví pracovala a posledních patnáct let působila ve funkci ředitelky kanceláře Světové zdravotnické organizace v České republice.

Změny v pojištění

Ministr se chce rovněž zabývat změnami ve zdravotním pojištění, a dokonce uvažuje, že ze současných 13,5 procenta, odváděných zaměstnanci a zaměstnavatelé na tyto účely, by v budoucnu zdravotní pojišťovny půl procenta z toho mohly flexibilně používat a odměňovat tak nižším pojistným ty lidi, kteří budou dodržovat všechny preventivní programy a dbát o své zdraví.

Zatím neplánuje slučování zdravotních pojišťoven, ale do budoucna ho nevylučuje. Rád by také umožnil pacientům, aby za některé zdravotnické výkony si mohli legálně připlatit, a ne jako dosud přes nejrůznějších organizace nebo sponzorské dary.

Platy zdravotníků, které se v příštím roce zvýší o 10 procent, uvažuje dál zvyšovat, ale v návaznosti na vývoj ekonomiky. Upřednostnit chce zejména zdravotní sestry a mladé lékaře.