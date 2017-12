Uvnitř ČSSD se rojí hlasy volající po spolupráci s ANO a Andrejem Babišem. Jaký je váš postoj?



Kdyby Andrej Babiš myslel vážně debatu o podpoře své vlády, tak by to vypadalo jinak. Nemůžeme se stát loutkou, že si někdo vytvoří vládu a vládní program a potom nám vzkáže, abychom to podporovali. Takhle se politika nedělá. Považuji Andreje Babiše za chytrého člověka, který velmi dobře ví, že takhle se to nedělá. Vůbec nevěřím, že o nějakou důvěru pro tuto vládu stál. Až bude Andrej Babiš jako vítěz voleb vážně chtít podporu politického spektra, tak si myslím, že jednání o tom budou vypadat jinak. Teď je to mlha, nic víc.

Současnou vládu podle svých slov nepodpoříte. Je reálná varianta, že by ve druhém pokusu ČSSD vládu Babiše podpořila nebo do ní usedla?



Budeme jednat. Politici mají povinnost hrát s kartami, které volič rozdal, a nestěžovat si, jak volby dopadly. Dokud budu v čele ČSSD, tak budu dělat vše, abychom se neblížili k předčasným volbám. Pokud bude debata o vládním uspořádání, v němž by ČSSD mohla hrát roli podporovatele, tak se tomu nebudu bránit. Největším selháním politiků jsou předčasné volby.

Je pro vás schůdnější varianta Babišovu vládu podpořit, nebo v ní s Babišem sedět, vzhledem k tomu, že jste tvrdili, že s trestně stíhaným člověkem nemůžete být ve vládě?

Politická strana musí hájit své zásady a priority a nemůže říkat něco jiného před volbami a něco jiného po volbách. Náš volební výsledek je nelichotivý, sedm procent není žádný zázrak. Musíme čekat, co s tím udělá vítěz.

Nejhorší, co by se stalo České republice v rámci vnitřní i mezinárodní politiky, jsou předčasné volby. Pokud by byla vize Andreje Babiše do předčasných voleb se pustit, tak musíme dělat vše, aby ta cesta k předčasným volbám byla co nejsložitější.

Proslýchá se, že váš bývalý spolustraník a exposlanec Jeroným Tejc míří na ministerstvo spravedlnosti do funkce politického náměstka. Ve funkcích možná na ministerstvech zůstanou i někteří další sociální demokraté. O čem to svědčí?



Nevím. Když se potápí loď, tak ti, kteří to s tou stranou myslí dobře, jdou k veslům a pumpám, aby se loď dostala bezpečně do přístavu. Jeroným Tejc zvolil jinou cestu, je to jeho rozhodnutí. Zatím jsem neslyšel z jeho úst potvrzení, že se stane politickým náměstkem. Je otázka, jestli to věděl už v době, kdy v listopadu vystoupil ze strany na konferenci na jižní Moravě.

Vadilo by vám, kdyby se členové ČSSD angažovali na ministerstvech pod ANO?



Máme služební zákon, který má profesionály udržet na místě. Pokud jsou to odborníci a politicky se angažují ve svém volnu, tak to nebudu odsuzovat. Připadalo by mi ale prapodivné, kdyby se straníci stávali politickými náměstky a byli v pozicích politicky exponovaných.

V ČSSD po Novém roce začnou nominační krajské konference. Vy byste přijal nominaci do vedení strany pro únorový sjezd?



Sociální demokracie je v depresi, potřebujeme cestu ven, jednoznačně bychom se potřebovali domluvit na postupu. Pokud ta strana bude dál působit rozhádaně, tak nemá šanci. Volič rozhádané strany nevolí. Náš největší problém před volbami byla rozštěpenost a pokračujeme v tom dál. Já jsem připraven pomoci. Jestli budu ve vedení strany nebo budu řadovým členem, je skoro jedno.

A nominaci do vedení byste tedy přijal?



Já se ještě nerozhodl. Opravdu se nevymlouvám. Dal jsem straně šanci najít osobnost, která stane v čele strany, dostane velkou podporu a bude mít šanci proudy uvnitř strany stmelit. Já se rozhodnu v lednu, jestli se budu pokoušet o křeslo ve vedení strany, pokud bude poptávka zdola. Část odpovědnosti za volební výsledek padá i na mou hlavu, kdybych říkal, že ne, tak lžu. Každý si neseme svůj díl viny za to, co se stalo. Podle mě hlavní problém byla – a nepodařilo se mi tehdy stranu přesvědčit o opaku – demise nedemise vlády. Tam se chleba zlomil a lithium nás dorazilo.

Šéf jihočeské ČSSD Jiří Zimola řekl, že pokud by policie uzavřela jeho kauzu se stavbou domu na Lipně, zváží kandidaturu na předsedu. Dokážete si to představit?



Dokážu si představit cokoliv. Doufám, že po sjezdu strana dostane rozum a její křídla pochopí, že tepat do sebe je začátek konce. Strana by se měla chovat pragmaticky, debatu vést uvnitř a navenek vystupovat jednotně. Nevím, jak by to fungovalo ve fotbalovém týmu, kdyby z jedenácti členů mužstva čtyři okopávali jeden druhého, dva seděli u postranní čáry, jeden kšeftoval se soupeřem a brankář spal v brance. To dostanete patnáct nula a jdete domů.