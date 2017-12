Trable s policií přitom čekají kromě pachatelů i nakupující, kteří k padělku přijdou, aniž si toho všimnou, a nahlásí to. Musí totiž vysvětlit, jak se k nim falešné bankovky dostaly. Za padělání peněz hrozí v základní sazbě až pět let vězení a za udávání pozměněných peněz do oběhu až dva roky.

Češi přitom prý nejsou v padělání žádní mistři, což je zřejmě dáno tím, že ani nepotřebují vyrábět reprodukce platidel ve vysoké kvalitě. Důvodem je podle kriminalistů právě nepozornost lidí.

Padělky se hodnotí na škále nebezpečnosti od 1 do 5, kdy pětka je nejmizernější napodobenina a jednička je nerozeznatelná od pravé bankovky. Drtivá většina padělků v ČR je na stupni 4, tzv. méně zdařilý padělek.

„Je to v podstatě reprodukce. Pachatel má bankovku, kterou na multifunkčním zařízení okopíruje, a jediné, co musí udělat, je bezchybně srovnat rub a líc. Potřebuje alespoň průměrnou tiskárnu,“ vysvětlil Právu vyšetřovatel Michal Ihnát z pražské hospodářské kriminálky.

Taxi a prostitutky

Kromě nynějších vánočních trhů jsou podle něj trvale v ohrožení padělky například taxikáři kvůli horším světelným podmínkám v autě, obzvlášť v nočních hodinách.

Výjimkou nejsou také prostitutky, kterým klienti zaplatí falešnými penězi. Pachatelé se podle Ihnáta zaměřují rovněž na večerky a supermarkety na okraji metropole.

Policisté narážejí i na kuriózní případy, například když se parta mladých lidí na večírku rozhodla, že si objedná pizzu do domu, ale protože neměla peníze, vytiskla si pětistovku, dokonce pouze jednostranně.

Pachatelé platí tisícovkou co nejlevnější zboží, aby dostali co nejvíce zpátky, ale také aby to nebylo podezřelé Michal Ihnát, policista

„Přijel pizzař a za snížené viditelnosti ve dvě hodiny ráno před panelákem při pouličním osvětlení ji přijal. Mladíci byli nakonec odsouzeni za výrobu padělku a jeho udání do oběhu,“ popsal Ihnát. V dalším případě si pachatel pomohl šablonou staženou z webu. „Objevily se padělky stejného sériového čísla, a nakonec jsme zjistili, že existují jako vzor na internetu," dodal kriminalista.

Jakmile je člověk pečlivý a bankovku prohlédne, rozdíl je podle Ihnáta patrný.

Lidé mohou například na tisícovce sledovat hned osm ochranných prvků, jsou to hlavně optické efekty. Pro základní ohledání stačí jen některé z nich, například vodoznak umístěný vlevo pod číslicí 1000.

Padělky jsou bez náhrady

Důležité je podívat se na platidlo s portrétem obrozence Františka Palackého proti světlu. Vodoznak rovněž zobrazuje Palackého, který je při pohledu z lícní strany obrácený. Dále je to blyštivý proužek, který je střídavě zapuštěný do bankovky, takže z obou stran vypadá jako přerušovaná čára, ale při pohledu proti světlu je vidět jako tmavá linka s mikrotextem ČNB 1000 Kč.

Na optice je postavený rovněž lipový květ v horní části směrem nalevo. Speciální tisková barva se mění podle úhlu světla mezi zlatou a zelenou. Padělatelé se mohou trápit s tzv. soutiskovou značkou, která je dokladem toho, že rub a líc bankovky souhlasí. Jedná se o kruhový nápis ČR nalevo od lipového květu. Z obou stran je viditelná vždy jen část značky a proti světlu je vidět celá.

V případě padělku by se měl nakupující obrátit na Českou národní banku (ČNB) nebo policii. Nelze ale počítat s náhradou, protože to zákon neumožňuje.

Hodnota 1000 je podle Ihnáta oblíbená kvůli rozměnění. „Pachatelé platí tisícovkou co nejlevnější zboží, aby dostali co nejvíce zpátky, ale také aby to nebylo podezřelé. Dvoutisícovka a více je u zboží malé hodnoty podezřelá, tisícovka už tolik ne,“ uvedl.

Pražští kriminalisté řeší kolem tisíce případů ročně, v ostatních regionech jde o desítky.