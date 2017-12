Úřad veřejné ochránkyně práv se pustil do podrobné analýzy z podkladů od finanční správy, ze soudních rozhodnutí i z analýzy případů podnikatelů, kteří se na ombudsmanku Annu Šabatovou obrátili. Z výsledků prozatím nevyplývá, že by finanční správa plošně používala zajišťovací příkazy, které jí umožňují vybrat ve firmě předpokládanou daň dopředu při podezření, že by ji jinak společnost nezaplatila. To ovšem podle Šabatové nevylučuje možnost individuálních selhání.

Ombudsmanka zjistila, že zajišťovací příkazy se v posledních letech týkaly jen 0,04 až 0,08 procenta všech plátců DPH, tedy jen o stovky případů. Jen proti třetině příkazů podali podnikatelé odvolání a jen část z nich se pak obrátila na soud.

„Zajišťovací příkaz je mimořádný a velmi účinný nástroj pro výběr daní zejména v boji s daňovými úniky. Jeho existence má tedy své opodstatnění. Pro podnikatele může mít velmi závažné důsledky a může ho prakticky zlikvidovat. Musí se proto používat velmi obezřetně a pouze při splnění zákonných podmínek,“ zdůraznila Šabatová.

Úspěchem skončilo jen 19 stížností



Justice dosud zrušila jen malou část zajišťovacích příkazů, obvykle ale kvůli nedostatečnému odůvodnění, nikoli výslovně kvůli zneužití. „Porovnávám-li počet 1545 daňových subjektů dotčených zajišťovacími příkazy s počtem dosud pouze 19 úspěšných správních žalob, nelze než učinit prozatímní závěr, že dostupné údaje nenasvědčují riziku plošného zneužívání zajišťujících příkazů,“ uvedla Šabatová.

Nástroj finanční správy se dostal do širšího povědomí veřejnosti poté, co se v srpnu objevila na anonymním twitterovém účtu nahrávka, která podle některých politiků vyvolává dojem, že finanční správa jednala v případu firmy FAU v zájmu šéfa hnutí ANO a bývalého ministra financí Andreje Babiše.

Firma se proti postupu berňáku bránila soudně a nakonec uspěla, ovšem to ji před krachem už nezachránilo. NSS v jejím případě upozornil, že zajišťovací příkaz lze použít, pokud je to nezbytné například pro zamezení daňovým únikům, ovšem ne v případech, kdy lze úhradu daně zajistit jiným vhodným způsobem, například zástavním právem, bankovní zárukou či ručením. A právě tuto podmínku finanční správy u FAU podle soudu nenaplnila.