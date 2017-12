Rozpočtový výbor ve středu projednával i předpokládané výdaje spojené s obsluhou státního dluhu. Tato kapitola je spolu se státní rozpočtovou rezervou při druhém a třetím čtení nejčastějším objektem žádostí o přesun tam určených peněz na jiné účely a pro jiné rezorty.

Výdaje na obsluhu dluhu se snižují

Ministr financí v demisi Ivan Pilný (ANO) ale poslance výboru varoval před tím, že v těchto kapitolách nebude pro příští rok dostatek peněz. Česká republika bude podle něj muset zaplatit pojistku za události kolem turecké elektrárny Yunus Emre ve výši 1,8 miliardy korun. Také bude muset vyplatit kompenzace zemědělcům za sucho a mrazy ve výši, kterou ministr zemědělství ještě nespočítal.

Výdaje státního rozpočtu na státní dluh včetně úroků a dalších nákladů by měly v příštím roce klesnout proti letošnímu schválenému rozpočtu o 450 miliónů korun na 45,9 miliardy korun. Výdaje na samotné úroky by měly klesnout o 400 miliónů korun. Ještě v roce 2014 byly výdaje této kapitoly zhruba o deset miliard korun vyšší.

Miliardy na dálnice a pro zemědělce

Z celkové částky má jít 45,5 miliardy korun na úroky a zbývajících 400 miliónů na poplatky spojené s obsluhou státního dluhu. Státní dluh by měl podle návrhu rozpočtu vzrůst proti letošku o 50,5 miliardy na 1,6639 biliónu korun. Skutečný vývoj dluhu bude podle vlády záviset na výsledku hospodaření letošního i příštího státního rozpočtu.

Rozpočtovou rezervu pro příští rok vláda navrhla v objemu téměř pěti miliard korun, což je podle Pilného mírně nad minimální povinnou úrovní.

Hospodářský výbor doporučil vládě navýšit rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) o čtyři miliardy korun. Peníze mají být využity pro výplatu závazků stavebním firmám a dalším zhotovitelům plynoucích z dříve uzavřených smluv. Návrh rozpočtu SFDI na příští rok počítá se 72,5 miliardy korun ze státního rozpočtu včetně dotací z EU.

Letos fond hospodaří s částkou o zhruba deset miliard korun vyšší. Ministr dopravy Dan Ťok (ANO) již dříve uvedl, že do budoucna nebude dostatek peněz na zahajování všech dopravních staveb, které jsou nyní připravovány do výstavby. Ministerstvo proto zvažuje půjčku od Evropské investiční banky do 100 miliard korun.

Zemědělský výbor ve středu požádal poslance i budoucího ministra zemědělství Jiřího Milka o zvýšení národních dotací na příští rok o miliardu korun.

Výdaje na dotace si výbor nepřeje brát z jiných rozpočtových kapitol, nýbrž z vnitřních zdrojů ministerstva. O tom, do jakých programů by měl stát peníze dát, má rozhodnout samo ministerstvo zemědělství.

Více na obranu i do zdravotnictví

Podle poslanců zdravotnického výboru by Sněmovna měla bez úprav schválit rozpočet ministerstva zdravotnictví. To by mělo příští rok hospodařit s 8,08 miliardy korun. Je to asi o 790 miliónů korun více, než předpokládá rozpočet schválený na letošek.

Sněmovní branný výbor zase doporučil poslancům schválit rozpočet na obranu, který počítá s výdaji 58,9 miliardy korun, což je o 6,4 miliardy více, než kolik ministerstvo obrany dostalo na letošní rok.

„Poslanecká sněmovna by při úpravách rozpočtu měla myslet na oblasti klíčové pro rozvoj české ekonomiky, jako jsou reforma školství a platy učitelů, dále dopravní infrastruktura a aplikovaný výzkum. Ten je z dlouhodobého hlediska zásadní pro konkurenceschopnost firem,“ upozorňuje Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.