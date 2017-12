Absolvent brněnského Vysokého učení technického píše technické pohádky, v nichž. jednoduše vysvětluje, jak funguje klikový mechanismus u parní lokomotivy nebo systém elektrického zapojení světel u motorky. Právě díky tomu je čtou děti od Číny až po USA.

Nejvíce si ale Sodomka považuje svých českých čtenářů. „Češi jsou národem strojařů, o čemž svědčí obrovský počet kutilů všeho druhu. Pokud alespoň některé z dětí přivedou moje příběhy o partě krysáka Arnyho ke strojařině, pak má všechno mé úsilí smysl,“ řekl Sodomka.

Děti jsou chápavé. Navíc u nás mají k technice vlohy. Všechno jim lze vysvětlit, jen je nutné přilákat jejich pozornost... Martin Sodomka

Ještě před pěti lety dělal coby grafik návrhy obálek knih. Tou dobou si opravoval ve své svitavské dílně historickou Škodu Octavia z roku 1963, kterou rozmontoval do posledního šroubku. Tehdy si řekl, že by to stálo za pohádku.

Arnyho parta montérů

A tak vznikla partička Arny, Zíla a Kristián. Jsou to outsideři, kteří se neustále pošťuchují. I když se nemohou co do obliby u dětí srovnávat se lvy, vlky nebo medvědy, předčí je svojí šikovností. V prvním z příběhů nazvaném Jak postavit auto mohly děti sledovat, jak si sestavili vůz. V dalších pak smontovali motorku, letadlo, stavěli dům a postavili si železnici. Vznikla tak unikátní edice technických pohádek.

Kdo chce, sleduje v nich jen příběh samotný. V žádné z kapitol ale neschází detailní popis technických součástek. Například v nejnovější knížce Jak postavit železnici vysvětluje inženýr a spisovatel Sodomka dětem, jak funguje Heusingerův rozvod v parní lokomotivě. A dělá to tak dobře, že zdánlivě složité věci chápou i jeho čtenáři ve věku od sedmi do 14 let. O dobrodružstvích Arnyho a jeho kamarádů si čtou i v kantonštině.

Krysáci rozlousknou Einsteina

„Děti jsou chápavé. Navíc u nás mají k technice vlohy. Všechno jim lze vysvětlit, jen je nutné přilákat jejich pozornost a být dostatečně názorný. Je to pouze o přístupu,“ uvedl Sodomka. České střední školy si přitom stále stěžují na nedostatečný zájem školáků o studium technických oborů. Situace se zlepšuje jen pomalu. Technické školy, ve snaze se co nejvíce přiblížit studentům, boří mýty. Například brněnská VUT přišla nedávno s kampaní Holky na techniku patří!, která přesvědčuje dívky, že se studia strojařiny rozhodně nemusí bát.

Sodomka napsal za uplynulých pět let již sedm technických pohádkových knih, které si i s nejrůznějšími nákresy součástek sám ilustroval. Ve své snaze ukázat dětem, že nic není těžké k pochopení, chce jít ještě dál. Přestože například jeho malí čtenáři z Ruska si píší o příběh o stavbě parníku, chce školákům vysvětlit hravou formou fyziku. V některém z dalších příběhů proto parta krysáků patrně pustí i do teorie relativity Alberta Einsteina.