Nejlogičtější by podle šéfa ODS Petra Fialy bylo, aby nová vláda vznikla na půdorysu dosavadní koalice - tedy hnutí ANO, sociální demokracie a KDU-ČSL. Fiala to uvedl na středeční tiskové konferenci ve Sněmovně, kterou ODS uspořádala k příležitosti... Celý článek Nejlogičtější by byla koalice ANO, ČSSD a KDU-ČSL, prohlásil Fiala»