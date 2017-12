Je podle vás správné, že ODS nešla s ANO do vlády, byť ji k tomu Andrej Babiš několikrát hlasitě vyzval?

Nevím, proč by politická strana měla reagovat na nějaké výkřiky nebo výzvy na Facebooku. Já jsem u těch jednání byla a tam nepadlo o vládě a programových prioritách ani slovo. Pokud nás pan Babiš pozve, abychom se bavili o programovém průniku, strašně rádi to uděláme.

Pro nás je nejdůležitější splnit naše body programu, proto jsme nedávno navrhli sedm zákonů, co chceme zrušit nebo naopak zavést. Ale žádné takové seriózní jednání nebylo.

Vy jste ale ihned po volbách deklarovali, že s ANO do vlády nepůjdete. Přesto jste čekali, že s vámi o tom budou chtít jednat?

Očekávala bych od někoho, kdo výrazně vyhrál volby a hledá nějakou formu podpory, že se bude se stranami bavit i o tom, jaké jsou jejich programové priority, nejen o rozdělení výborů.

Nebojíte se, že vám voliči vytknou, že jste nepřímo umožnili spojenectví ANO s komunisty a SPD?

Byla bych ráda, kdyby tu skrytou koalici, kterou si udělali, otevřeně přiznali. Oni všem tvrdí, že nic takového není. A my máme nést nějakou odpovědnost za něco, co údajně vůbec není?

Andrej Babiš si je dobře vědom, že s takovou variantou nejde v tuhle chvíli předstoupit před občany ani před své voliče. Proto to nepřiznává. Takovou koalici ale ve Sněmovně má, viděli jsme to na všech hlasováních. A myslím, že to uvidíme i při hlasování o vydání pana Babiše k trestnímu stíhání.

Byla bych ráda, kdyby to přišlo už před hlasováním o důvěře vládě, protože by se tato, jak já říkám „čapí koalice“, úplně odkopala. Pokud je Andrej Babiš chlap, měl by si říct o vydání, jinak hrozí, že nechá trestně stíhat svoji ženu a členy své rodiny, a sám se schová za imunitu.

Část voličů doufala, že budete ANO ve vládě korigovat.

To můžeme dělat i z opozičních lavic. Zatím se ale bavíme o vládě, která nemá žádnou podporu. Babiš dostal bianko šek na tři pokusy a teď si bude hrát. Bude chtít vyvolat situaci, že ho tradiční strany nutí do koalice s KSČM a SPD, jsou nezodpovědné a jen politikaří. To zásadně odmítáme. Ať sdělí svou strategii, ať otevřeně diskutuje i s ostatními stranami. Pak může nastat nějaká spolupráce.

Na některých návrzích byste se shodli, třeba na zrušení zákazu prodeje o svátcích. Umíte si představit, že by vám kývl na některé programové body a vy podpořili jeho vládu?

Vzkázal nám přes média, že přes EET nejede vlak. EET je pro nás ale jeden z nejdůležitějších bodů, ale i kontrolní hlášení DPH, dvě procenta HDP na obranu. Máme dvanáct bodů Vyšehradské deklarace, ke kterým jsme se zavázali, a pokud někdo přijde, kromě komunistů, a řekne, že je o těch dvanácti bodech ochoten jednat, musíme zvažovat spolupráci. K tomu jsem otevřená.

Není ve hře, že by někteří poslanci ODS podpořili vládu ANO při prvním pokusu?

To si nemyslím.

Ani Václav Klaus ml., který podpořil na sněmovním plénu Radka Kotena ze SPD do čela bezpečnostního výboru?

Není přece sebevrah. Leda že by chtěl jít do nějaké jiné strany. Taková hlasování jsou většinou závazná podle rozhodnutí poslaneckých klubů.

Přeběhlíky jsme tu přece měli už několikrát.

Ano, ale pak se bavíme o přeběhlictví. Nemyslím si, že je to pro ODS téma.

Klaus ml. neuspěl na pražském sněmu, kde kandidoval na prvního místopředsedu. Nebyl to příkaz shora, zvolit kohokoliv, jen ne jeho?

Pražská ODS si nikdy nenechá nic diktovat. Za prvé, Václav Klaus ml. se teď staví do role pravicového mučedníka. Radila bych mu, ať od ní honem rychle uteče, nesluší mu to. Nechápu, když někdo říká, že je příliš doprava. V pravicové straně mají zaznívat pravicové názory.

Za druhé, Vašek je členem regionální rady pražské ODS jakožto poslanec. Neumím si představit, že by tam jeho hlas zanikl. Za třetí, Jiří Zajac (nový první místopředseda pražské ODS) je dlouholetým členem ODS, členská základna ho zná. Klaus v ODS byl, odešel a nedávno zase přišel. Mrzí mě, že Vašek říkal, že nechce figurovat v komunálních volbách. Naopak si myslím, že jeho pomoc v komunálních volbách je pro nás klíčová, a já ho budu o ni prosit.

Jak podle vás obstál předseda ODS Petr Fiala?

Stoupl si do čela ODS v opravdu nelehké době a chopil se nelehké práce. V posledních dvou volbách jsme vždy získali víc, než nám bylo předvídáno. Za mě obstál a teď je potřeba udělat si strategii do budoucna, abychom získali víc.