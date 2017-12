Původně to mělo být zavedeno již od 1. prosince, ale ministerstvo dopravy (MD) se rozhodlo povolit stanicím, které si nestihly pořídit potřebný software, měsíční odklad.

„Nechceme žádnému řidiči zbytečně komplikovat život tím, že si nebude moci vyřídit prohlídku jenom proto, že dodavatelé softwaru nezvládli zvýšené požadavky a stanice se tak nestihly připojit do informačního systému. Ze strany našeho ministerstva je vše připraveno na ostrý provoz, ale nechceme problémy emisních stanic přenášet na běžného motoristu,“ zdůvodňuje tento odklad ministr dopravy Dan Ťok (za ANO).

Resort dopravy však trvá na tom, aby nejpozději od 1. ledna byly všechny stanice k systému připojeny a pořizovaly obrazový záznam z měření. Nemělo by se tak už stávat, že vozidlo kontrolou prošlo, aniž by ve skutečnosti stanici navštívilo.

Zavedení stejných kontrolních pravidel pro STK i emise zásadně zúží prostor pro podvody a manipulace Jan Šťovíček, prezident Autoklubu ČR

Možné už také nebude, aby vozidlo, které neprojde měřením na jedné stanici, odjelo zkoušet štěstí na jinou. Protokoly měření totiž budou kromě fotografií obsahovat také časy a dobu kontrol. Záznamy v systému navíc nebude možné přepisovat.

Mechanici na emisích budou stejně jako na STK dokumentovat pohled na vozidlo zepředu i zezadu, výrobní štítek, tachometr a VIN kód. Snímky poslouží i jako další zdroj kontroly počtu najetých kilometrů.

„Změna zároveň zjednoduší administrativu na stanicích měření emisí. Pokud jednou stanice zapíše údaje o vozidlu do systému, tak při dalším měření už jej pouze vyhledají a nebudou muset údaje zapisovat znovu,“ informovalo MD v tiskové zprávě.

Řidiči si budou muset připlatit

Za změření emisí si dosud stanice většinou účtovaly od 500 do 900 korun. Po Novém roce to kvůli novým požadavkům podraží zhruba o stokorunu, aby se pokryly zvýšené náklady na software. Podle odborníků je to ale potřebná změna.

„Zavedení stejných kontrolních pravidel pro STK i emise zásadně zúží prostor pro podvody a manipulace, jako je například obcházení měření emisí u vozidel, kterým chybí filtr pevných částic,“ uvedl už dříve prezident Autoklubu ČR Jan Šťovíček.