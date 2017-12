„Zranění lidé budou určitě odškodněni, majetek je pojištěn. S těmito lidmi se chceme setkat v nejbližších dnech. Zatím nevím, co způsobilo pád lávky. Byli jsme na místě spolu s policií, k jejich vyšetřování nemůžeme nic říkat. Až soudní znalec dá pokyn, bude lávka odstraněna, včetně všech součástí,” řekl na úvod náměstek primátorky Petr Dolínek.

Lávka měla podle náměstka dvě pojistky. „Praha se k tomu postaví čelem, ale musí počkat na pojišťovnu. Čekáme na výsledku šetření, nikdo zatím neřekl, jaká byla příčina pádu,“ sdělil Dolínek s tím, že vedení Prahy se chce sejít se zraněnými lidmi.

Ředitel TSK Petr Smolka na tiskové konferenci uvedl, že zatím nemůže vyloučit, že by někdo pochybil. „Nebyla tam ale žádná indicie, která by ukazovala na nějaký problém nebo kolaps. Lávka nebyla v dobrém stavu, ale nebylo to tak, že by byla v havarijním stavu. To by se tam musela vyloučit jakákoliv doprava po mostě,“ sdělil Smolka.

BEZ KOMENTÁŘE: Ke zřícené betonové lávce u Trojského zámku se sjeli záchranáři

Z lávky chodily zprávy



V roce 2013 dělalo ČVUT zatěžkávací zkoušku. Ta podle odborníků byla v pořádku. „Byl doporučen monitoring, konstrukce byla tudíž podrobně sledována. Dvakrát ročně se místo prohlíželo přes plošinu. Byla tam natažena struna, která měla indikovat průhyby, zprávy chodily každé dvě minuty. Navíc se kontrolovala teplota. Do včerejších 13:16 nebyla zaznamenána žádná komplikace, která by ukazovala, že by mělo dojít ke zřícení,“ vysvětlil šéf společnosti Pontex, která se o most starala, Václav Hvízdal.

V médiích se objevila spekulace, že za pád lávky mohou zkorodovaná lana. Podle Hvízdala některá lana poškozena byla, ale ne natolik, aby to ohrozilo bezpečnost. „Když se prováděla kontrola, tak se zjistilo, že některá lana jsou poškozená a jednotlivé dráty z těch lan jsou přetržené, ale bylo to tak malé procento, že jsme z výsledků konstatovali, že to neohrožuje bezpečnost lávky, a proto jsme také dělali zatěžkávací zkoušku, jak se lávka chová,“ vylíčil.

Nikdy však nebyly kontrolní hlavní lana držící jednotlivé segmenty. „Po rozebrání už bychom to nikdy neutěsnili natolik, aby tam nevnikala voda. Byla by tam tak možnost, že by se ta lana pak poškodila. Náš názor by takový, že i když zkolabuje sekundární přepětí, tak to zůstane viset na montážních lanech, protože tam už to kdysi viselo, když se ten most stavěl,“ shrnul Hvízdal.

Čtyři zranění



Trojská lávka spadla v sobotu před půl druhou odpoledne do Vltavy. Mnohačetná vážná poranění utrpěli šedesátiletý muž a o tři roky starší žena. Další dva muži středního věku vyvázli se středně těžkými zraněními. Část lávky se propadla, další část zůstala trčet a hrozí, že také spadne. Hasiči prohledávali Vltavu tři hodiny, nikoho dalšího ale nenašli. Policie o příčině pádu nechtěla spekulovat.[celá zpráva]

Kvůli pádu lávky z roku 1984 večer zasedlo vedení magistrátu. Pražská primátorka Adriana Krnáčová po jednání uvedla, že nechá přezkoumat poslední posudek, který hodnotil stav lávky v Praze-Troji. Je starý tři týdny a na riziko neupozornil. Vedení také rozhodlo, že zřícenou lávku nahradí provizorní most, velmi brzy bude v provozu i přívoz.[celá zpráva]

Mluvčí hasičů o zásahu u zřícené lávky.

TSK, která má pražské mosty na starosti, konstatovala už v roce 2014, že lana lávky jsou výrazně oslabena kvůli korozi. Tehdy odhadovala životnost lávky při běžném provozu na pět až sedm let. Podle Pirátů vědělo vedení města o špatném stavu stavby od roku 2009.

Zásah u zřícené lávky objektivem hasičů.

