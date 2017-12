Stavební úřad Prahy 1 jejich nápad odmítl pro naprostý nesoulad se současným územním plánem Prahy. Ten totiž prostor před hotelem InterContinental definuje jako náměstí s dopravní funkcí a zástavbu nepřipouští.

Slovenští miliardáři přes společnost WIC Prague, na níž je pozemek i hotel napsán, požádali o povolení ke stavbě kavárny jakožto dočasné „otvíravé prosklené konstrukce z hliníkových profilů antracitové barvy“ s polykarbonátovým zastřešením o rozměrech asi 16,5 na 11 metrů za cenu asi čtyři milióny korun.

Šéf stavebního úřadu Prahy 1 Oldřich Dajbych k tomu Právu řekl: „Zamítnutí jsem odůvodnil tím, že nezastavitelné území je v centru Prahy. Tím, že dočasnost stavby je na 15 let, tak to přesahuje zvyk. Občas jsme tam třeba na čtrnáct dní povolili stan, když se konala reklamní akce nebo akce toho hotelu,“ odpověděl na otázku Práva Dajbych.

Zamítnutí, proti němuž se WIC Prague odvolala, vychází ze znění územního plánu, který jasně mluví o piazzettě jako o prostoru pro pěší a k shromažďování. „Historicky ve všech územních plánech padesát let zpět, do nichž jsem se díval, to bylo vždy definováno jako nezastavitelné území,“ dodal Dajbych.

WIC Prague stavbu údajně 15 let dočasné kavárny obhajuje v odvolání podle informací Práva tvrzením, že není pevně spojena se zemí. A také tím, že i v jiných částech Prahy se objevují v nezastavitelném území podobné dočasné stavby, příkladem pro piazzettu má být Koliba v Praze 4 či podobné zařízení ve Stodůlkách. Ty jsou však v okrajových částech města, nikoli v srdci staré Prahy.

Podle vedoucí stavebního odboru magistrátu Markéty Vacínové k nim odvolání z Prahy 1 ještě nedorazilo a dostanou se k věci někdy na přelomu roku.