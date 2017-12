Podnět k reakci několika ze zhruba sto padesáti účastníků diskuse dala středoškolská učitelka kritizující Babiše za někdejší příchylnost k StB, nevstřícný přístup k zaměstnancům koncernu Agrofert a nynější kauzy.

„Nemá obdoby, aby trestně stíhaný člověk sestavoval vládu,“ útočila učitelka. „Podnikatele Hlavatého považuji za vstřícného, schopného člověka, jenž tady zachránil textilní průmysl,“ dodala.

„Andrej Babiš nejpřesvědčivěji vyhrál volby tam, kde má fabriky. Statistiky, to jasně dokazují,“ kontroval královéhradecký předseda Hnutí ANO Pavel Plzák.

Tak mi to oslaďte, vyzval voliče Hlavatý



Hlavatý ve volbách do Senátu v roce 2014 a letošních parlamentních jednoznačně zvítězil v místech vlastních továren. Šéf největší české textilky pozbyl senátorský mandát po říjnovém zvolení do Poslanecké sněmovny, kam kandidoval z 18. místa. Hlavatého „vykroužkovalo”, tedy udělilo preferenční hlasy, skoro pět tisíc voličů.

ANO tak možná takticky získalo další křeslo v parlamentu, které může mít strategický význam. Mandátu poslance se Hlavatý vzdal ve prospěch náhradníka a opět usiluje o post senátora. „To, že odevzdal poslanecký mandát, není pohrdání voliči, ale férové gesto,“ míní Plzák.

Slovo si vzal i truhlář Josef Malý z Vlkova.

FOTO: Vladislav Prouza, Právo

„Chtěl jsem podpořit ANO. Jestli mne berete jako neférového člověka, který ztratil vaši důvěru, tak mi to při lednových volbách do Senátu oslaďte,“ vybídl Hlavatý, jemuž oponoval truhlář z nedalekého Vlkova Josef Malý. „Preferenční hlasy jste voličům hodil zpět. Pokud jdu do voleb, tak nikoli proto, abych někoho tlačil před sebou,“ pronesl Malý.

Truhlářova slova nenechala klidným poslance Plzáka, podle něhož je zcela běžnou praxí, že na chvostu kandidátky dominují známá jména lidí, kteří o zvolení zrovna nestojí. Celebrity politické strany využívají jako exkluzivní výkladní skříň. „Dělají to všichni,“ podotkl Plzák.

Vše není tak, jak to čtete, upozornil Hlavátý



Hlavatý se snažil publiku královédvorského kina vysvětlit médii zkreslené z kontextu vytržené informace o jeho nedávném volebním veletoči. Na přetřes přišla i kritizovaná neznalost ústavy. „Otec mi vždy říkal, neměj důvěru k tomu, co je nabíledni. Je velmi jednoduché osočit někoho z neznalosti ústavy a nezjistit si všechny podrobnosti. Někteří zástupci médií se mi omluvili,“ tvrdí Hlavatý, který reagoval také na podsouvaný výrok o totalitě.

„Cestou z letiště mi kdosi volal, jestli vím, že už nejsem senátorem. Odpověděl jsem, že mne mrzí, že jsem pozbyl možnost svobodné volby, a že si připadám jako v totalitě. To je naprosto odlišné toho, jak to bylo posléze prezentováno a papouškováno,“ vysvětloval Hlavatý, který se snažil vesměs souznícím posluchačům ozřejmit ještě ožehavější údajný výrok, že připravil státní kasu o náklady na lednové doplňovací volby do Senátu, které by měli zaplatit voliči.

„Mohli byste si potom myslet, že patřím do blázince. Na dotaz jsem odpověděl otázkou, s jasným otazníkem, zda by to snad měli zaplatit voliči, nebo kdo tedy. Bylo z toho, že jsem to chtěl po lidech zaplatit. Státní kase jsem naopak ušetřil skoro 2,2 miliónu korun, když jsem si po dobu tříletého senátorského mandátu nenechával proplácet všechny výlohy,“ podotkl Hlavatý.

Toho v lednu čeká souboj s osmi protikandidáty. „Situace je stejná jako na celorepublikové úrovni. Všichni proti ANO. Hlavatého jednohlasně podpořil kraj i ústředí hnutí včetně Babiše, který zprvu podlehl dezinformační kampani,“ upřesnil Plzák.