Meteorologové připomněli, že na Moravě a ve Slezsku napadlo mezi 4 až 8 centimetry sněhu. V Beskydech a Bílých Karpatech zatím napadlo do 12 centimetrů, do večera může nová sněhová pokrývka narůst až na 25 centimetrů. V noci by mělo mrznout a teplota může při vyjasnění ojediněle klesat i k -8 stupňům Celsia.

„Kvůli srážkám ze čtvrtka a roztátému sněhu budou komunikace mokré, a proto se v noci na pátek a v pátek ráno bude místy tvořit v polohách pod 500 metrů nad mořem náledí,” varovali meteorologové.

Výstraha před náledím se vztahuje na Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský, Pardubický, Královéhradecký, Jihomoravský, Zlínský a Olomoucký kraj. Varování platí též na Vysočině od čtvrtečního podvečera do pátečního dopoledne.