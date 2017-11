Nakonec se stal předsedou, zvolilo ho 10 poslanců. Právě deset hlasů mají ve výboru dohromady ANO, SPD a KSČM. Šéfa výboru musí ještě na čtvrtečním zasedání posvětit celé plénum Sněmovny.

Koten se netají silně protiislámskými názory, dříve také horoval pro referendum za vystoupení z EU. Na sociálních sítích sdílel články z dezinformačních webů. To vadí některým členům bezpečnostního výboru a na středečním jednání mu svůj názor dali jasně najevo.

„Vidíte jako riziko, že máme řadu webů, které jsou dezinformační? Rozdělujete portály mezi zpravodajské, které ověřují informace, a ty, které podléhají dezinformačním kampaním?“ tázal se Kotena poslanec Vít Rakušan (STAN).

„Je váš opravdový názor, že chceme pryč z NATO a EU, a že Rusko je náš přítel?“ tázal se Kotena lidovec Bartošek.

Koten: Netrávím tam tisíce hodin času



Koten už několikrát řekl, že mu facebookový profil někdo spravuje, a ne všechny příspěvky psal on. „Není to tak, že bych tam trávil tisíce hodin času. Člověk, který bude vést bezpečnostní výbor, tak by měl mít přehled o hrozbách, které jsou na celém internetu, a měl by mít přehled, co si lidé myslí,“ hájil se Koten.

Dodal, že nechápe, proč by měl být bezpečnostním rizikem. „Nás zajímá, co si lidé myslí, proto tam jsou ty příspěvky sdíleny. Dozvídáme se od lidí, co si o tom myslí. Stačilo by, aby ČT informovala pravdivě, tak ti lidé si nemusí hledat jiné weby,“ podotkl Koten.